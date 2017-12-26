В Саудовской Аравии освободили часть обвиненных в коррупции представителей элиты

В Саудовской Аравии освободили 23 человека из около 200 задержанных членов высшего руководства страны и крупных бизнесменов, об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную газету Okaz.

Освобождение представителей саудовской элиты, обвиненных в коррупции, отмывании денег, взяточничестве и растрате, стало возможным, после того как они заключили соглашение с властями страны.

Реклама

Имена выпущенных на свободу принцев, министров и чиновников, задержанных высшим комитетом по борьбе с коррупцией во главе с кронпринцем Мухаммедом бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Саудом, не разглашаются.

По данным газеты, обвиняемые могли обменять на свободу деньги и финансовые активы. Кроме того, ожидается, что еще нескольких арестованных выпустят на свободу в ближайшее время. Тех, кто продолжит отрицать обвинения, ждут судебные разбирательства.

Ранее сообщалось, что большинство задержанных представителей политической и бизнес-элит согласились передать часть средств в обмен на свободу.