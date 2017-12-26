Минфин намерен ограничить объем привлечения средств через ICO

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что Минфин хочет ограничить объем привлечения средств через ICO (первичное публичное размещение токенов) одним миллиардом рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы исходили из того, что миллиард рублей можно привлечь через ICO, и не больше чем 50 тыс. в одни руки, если это неквалифицированный инвестор. Если квалифицированный инвестор, то без ограничений», — сказал Силуанов.

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Он также подчеркнул, что регулирование ICO не должно стать очередным валютным контролем, где будет огромное количество норм.

Ранее сообщалось, что Госдума может признать криптовалюты «иным имуществом».