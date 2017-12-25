Минфин: рост реальных зарплат в России превысит 4%

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что рост реальных зарплат в России в следующем году составит 4,1%. Об этом он сообщил телеканалу «Россия 24».

«В следующем году заработные платы в реальном выражении вырастут на 4,1%, выше инфляции», — сказал Силуанов.

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Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что рост реальных зарплат в России в следующем году составит около 4%.

Министр подчеркнул, что экономика России восстанавливается, как и потребительский спрос.