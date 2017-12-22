Набиуллина: хранить новые купюры нет смысла

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что хранить новые купюры в 200 и 2000 рублей нет смысла, так как скоро они станут повседневными. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В декабре мы стали развозить практически во все регионы новые купюры. Ограничений в их выпуске нет, поэтому они станут скоро абсолютно повседневными, и хранить их нет никакого смысла», — сказала Набиуллина в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее сообщалось, что глава ЦБ снялась в музыкальном клипе про новые купюры.