Власти повысят зарплаты бюджетникам на 4% в 2018 году

Кабмин одобрил повышение зарплат сотрудников федеральных учреждений на 4% в 2018 году Об этом сообщается на портале правовой информации.

«Повысить с 1 января 2018 года в 1,04 раза должностные оклады работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федерально государственной гражданской службы»,— сказано в постановлении правительства.

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Ранее министр труда и социальной защиты России Максим Топилин сообщил, что регионы должны выполнить указ по повышению зарплаты бюджетникам на 100-200%.

Он отметил, что данный показатель будет оцениваться в соответствии с согласованным с Минэкономразвития прогнозом по среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе за весь 2018 год, подчеркнув, что зарплата по каждой категории будет ежемесячно отслеживаться Росстатом.