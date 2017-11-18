Китай спустил на воду первое в мире судно на электричестве

Первое в мире судно, работающее на электроэнергии, спустили на воду в китайском городе Гуанчжоу на этой неделе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Водоизмещение судна составляет 2 тыс. тонн. Аккумулятор заряжается два часа. При полной зарядке оно может проплыть 80 километров.

Реклама

Общая длина судна составляет 70,5 метра, ширина — 13,9 метра, осадка - 3,3 метра. Экипаж состоит из шести человек.

Технологию планируется применять также для пассажирского и технического водного транспорта.