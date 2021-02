Напугать своих: США проверят техасскую компанию, вышедшую из «Северного потока — 2»

Базирующаяся в Техасе одна из крупнейших нефтегазовых сервисных компаний в мире Baker Hughes, несколько дней назад вышедшая из строительства газопровода «Северный поток — 2», сообщила, что американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) проводит расследование участия компании в проектах, на которые распространяются санкции США.

Реклама

Как пишет Reuters, еще в декабре компания Baker была уведомлена об официальном расследовании SEC в отношении ее бухгалтерии и другой документации и с тех пор предоставляет всю информацию, которую запрашивает ведомство. Компания заявила, что с помощью привлеченных аудиторов также инициировала проверку своего внутреннего контроля и соблюдения требований санкций США.

В заявлении компании говорится, что она поддерживает комплексную глобальную программу этики и соблюдения норм закона, включая внутреннюю политику и процедуры по предотвращению, выявлению и реагированию на возможные нарушения, связанные с экономическими санкциями.

В конце 2014 года российское АО «Бейкер Хьюз» — дочерняя компания Baker Hughes — принимало участие в тендерах на освоение месторождений в Арктике, на которые распространяются американские секторальные рестрикции. Тогда эксперты указывали, что данный шаг может вызвать споры и даже юридические разбирательство в США, пишет РБК.

Также в субботу, 27 февраля, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью немецкому изданию Spiegel выразил уверенность в том, что СП-2 имеет связь с геополитикой.

Боррель выразил несогласие с позицией властей Германии, которые рассматривают проект газопровода как исключительно экономический и поддерживающий энергетическую безопасность Европы.

«Среди проектов такого масштаба нет чисто экономических, они всегда имеют геополитическую составляющую», – отметил глава дипломатии ЕС.

Он также выразил мнение, что СП-2 «не способствует ни диверсификации энергообеспечения Европы, ни энергонезависимости ЕС», однако Европейская комиссия не может запрещать частным компаниями инвестировать в проект.

Всего от участия в проекте СП-2 на нынешней неделе отказались 18 фирм, среди них — французская страховая и инвестиционная группа компаний AXA Group.

Норвежский сертификатор и классификатор DNV GL, страховщики Zurich Insurance и Munich Re также заявили, что вышли из СП-2 под давлением США.

Кроме того, в списке «отказников»: страховые компании Beazley Furlonge Ltd, Arch Insurance Ltd, AEGIS Managing Agency Ltd, Canopius Managing Agents Ltd, Chaucer Syndicates Ltd, Chubb Underwriting Agencies Ltd, Hiscox Syndicates Ltd, Markel Syndicate Management Ltd, MS Amlin Underwriting Ltd, Tokio Marine Kiln Syndicates Ltd, Tokio Marine Kiln Syndicates Ltd, а также инжиринговая и строительная компания Bilfinger SE.

Тот факт, что компании прекратили работу по мере приближения санкций, «демонстрирует, что законодательные инициативы» и действия американской стороны «дают хороший эффект», заявил Нед Прайс, официальный представитель Госдепартамента.

Он сказал, что Госдеп продолжает «изучать организации, причастные к потенциально санкционной деятельности». Прайс добавил, что «санкции — лишь один из многих инструментов для ответа на строительство СП-2.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что СП-2 является исключительно бизнес-проектом, а противники газопровода хотят заставить Россию «расплатиться» за инспирированную США и ЕС ситуацию на Украине.

«Почему все так крутятся вокруг «Северного потока — 2»? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект на Украине», — пояснял глава государства.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода протяженностью 1230 км. Их общая мощность составит 55 млрд куб. м в год. Это удвоит пропускную способность существующей линии «Северный поток».

Газопровод стоимостью $11 млрд тянется от побережья России до Германии через Балтийское море. Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Сейчас строительство СП-2 завершено более чем на 95%.