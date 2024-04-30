Представитель Майданова рассказал о состоянии артиста после отека Квинке

Представитель певца и депутата Госдумы Дениса Майданова Владимир в беседе с «Газетой.Ru» опроверг госпитализацию артиста. До этого сообщалось, что Майданов чуть не задохнулся в театре на Суворовской площади. В больнице ему поставили диагноз «отек Квинке».

«Написать можно все что угодно. Но все нормально, все хорошо», — сказал Владимир.

30 апреля Telegram-канал Mash сообщил, что у Майданова случился отек Квинке. Как позже пояснил каналу директор артиста, Майданову стало плохо во время репетиции концерта. По его словам, аллергию вызвало лекарство. Музыкант принял таблетки, которые ему прописал врач после перенесенной пневмонии.

Супруга певца Наталья Майданова рассказала NEWS.ru, что ничего не знает о произошедшем.

«У меня такой информации нет. Мне ни Денис, ни директор лично ничего не сообщали», — ответила Наталья.

В 2021 году Майданов стал первым заместителем председателя комитета Государственной думы по культуре.

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