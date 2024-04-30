Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Представитель Майданова рассказал о состоянии артиста после отека Квинке

Представитель Дениса Майданова сообщил, что с певцом «все нормально»

close
100%
Сергей Мальгавко/РИА «Новости»

Представитель певца и депутата Госдумы Дениса Майданова Владимир в беседе с «Газетой.Ru» опроверг госпитализацию артиста. До этого сообщалось, что Майданов чуть не задохнулся в театре на Суворовской площади. В больнице ему поставили диагноз «отек Квинке».

«Написать можно все что угодно. Но все нормально, все хорошо», — сказал Владимир.

30 апреля Telegram-канал Mash сообщил, что у Майданова случился отек Квинке. Как позже пояснил каналу директор артиста, Майданову стало плохо во время репетиции концерта. По его словам, аллергию вызвало лекарство. Музыкант принял таблетки, которые ему прописал врач после перенесенной пневмонии.

Супруга певца Наталья Майданова рассказала NEWS.ru, что ничего не знает о произошедшем.

«У меня такой информации нет. Мне ни Денис, ни директор лично ничего не сообщали», — ответила Наталья.

В 2021 году Майданов стал первым заместителем председателя комитета Государственной думы по культуре.

Ранее сын модельера Вячеслава Зайцева снова попал в больницу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами