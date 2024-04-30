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Легенда «Спартака» не верит, что Слишкович останется в клубе в качестве главного тренера

Легенда «Спартака» Аленичев: вряд ли Слишковича сделают главным тренером команды

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РИА Новости

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев не думает, что Владимир Слишкович останется главным тренером команды на постоянной основе, передает РИА Новости.

«Думаю, даже если «Спартак» четыре матча выиграет, вряд ли Слишковича сделают главным. Что может сделать руководство, так это оставить Слишковича в тренерском штабе команды на следующий сезон», — сказал Аленичев.

28 апреля «Спартак» в рамках 26-го тура чемпионата России со счетом 3:2 обыграл московский «Локомотив».

Благодаря этой победе «Спартак» поднялся на четвертое место в турнирной таблице. В активе команды, которая в середине апреля уволила Абаскаля, стало 42 очка. «Локомотив» идет пятым, имея на балл меньше.

В следующем туре национального первенства «Спартак» на выезде сыграет с «Пари Нижним Новгородом». Игра состоится 5 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Пари НН» сейчас занимает 11 место, набрав 28 очков.

Ранее Слишкович ответил на вопрос о своих перспективах остаться тренером «Спартака».

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