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Бандиты похитили несколько миллионов евро из инкассаторского фургона во Франции

Во Франции бандиты похитили несколько миллионов евро из машины инкассаторов

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Shutterstock

В юго-восточной части Франции злоумышленники ограбили инкассаторский фургон, похитив несколько миллионов евро, сообщает местная газета Le Progres

Согласно информации издания, инцидент лучился в пригороде Лиона — Рилльё-ла-Пап. Четверо преступников в темных капюшонах заблокировали двумя автомобилями фургон инкассаторов и заставили водителя и экспедитора выйти из машины, пригрозив огнестрельным оружием. Далее бандиты схватили несколько сумок с наличными и скрылись, успев предварительно сжечь автомобили.

«Во время ограбления один из налетчиков ударил женщину-инкассатора», — отмечается в статье.

По словам правоохранителей, в настоящее время ведется розыск.

Некоторое время назад экс-инкассатор пытался поджечь здание «Росинкас», жалуясь на ипотеку и двоих детей

Ранее машина инкассаторов сгорела в подмосковных Мытищах.

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