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Экс-разведчик США объяснил, почему обещанную Украине технику держат в Польше

Риттер: США держат технику в Польше, так как боятся ее уничтожения на Украине

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Efrem Lukatsky/AP

США держат свои вооружения на территории Польши и не торопятся передавать их Украине, так как боятся уничтожения этой техники российскими войсками. Об этом в ходе интервью для YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

По его словам, сейчас на границе Польши находится большое количество вооружений США. В связи с этим у эксперта возник вопрос, почему эту технику все еще не отправили на Украину.

«Мы на собственном горьком опыте убедились, что, как только она пересекает границу, русские ее взрывают», — пояснил Риттер.

Он добавил, что именно по этой причине Вашингтон опасается снабжать Киев новыми бронемашинами и ударными ракетами. То же касается артиллерийских снарядов.

Как сказал бывший американский разведчик, в настоящее время Вооруженные силы РФ доминируют на поле боя. При этом превосходство российских войск достигло такого уровня, что у «бесконечного» количества передаваемой Украине западной техники почти нет шансов уцелеть в зоне боевых действий.

24 апреля президент США Джо Байден подписал закон о военной помощи союзникам страны в лице Украины, Израиля и Тайваня. Документ предполагает, что Вашингтон потратит около $61 млрд на поддержку Киева.

Ранее экс-аналитик ЦРУ заявил, что украинским войскам уже не помогут никакие деньги.

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