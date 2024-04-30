Агент Миранчука ответил на вопрос о новом контракте с «Аталантой»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука, предположил, что клуб еще думает о том, чтобы предложить россиянину новый контракт, передает «Спорт-Экспресс».

«Это своеобразный клуб. Наверное, они сейчас думают. Считаю, что все будет зависеть от концовки сезона, какое место займет клуб и какой статус будет у команды», — сказал Шпинев.

В текущем сезоне Миранчук провел за команду 22 в чемпионате Италии. Россиянин забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

После 33 туров Серии А «Аталанта», набрав 57 очков, занимает шестое место в турнирной таблице. Это дает команде право выступить в Лиге Европы в следующем сезоне. Чемпионом Италии досрочно стал «Интер».

В следующем туре «Аталанта» сыграет с «Салернитаной». Встреча состоится 6 мая. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

Ранее тренер «Аталанты» не отпустил Миранчука в «Лацио», когда тот уже искал квартиру в Риме.