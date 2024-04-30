Главу Минцифры Казахстана освободили от должности

Руководитель министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахсатана Багдат Мусин освобожден от должности. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе президента Казахстана подчеркнули, что Мусин был освобожден от должности указом Касым-Жомарта Токаева.

До этого глава комитета по финансам и бюджету сената парламента Казахстана Султанбек Макежанов заявил, что каждый год из Казахстана незаконным путем выводится более $16 млрд.

Согласно его информации, республика занимает 11-ю из 148 строчек рейтинга по нелегальному выводу капитала.

Сенатор подчеркнул, что экономика Казахстана базируется на сырьевой направленности и основу экспорта республики составляют полезные ископаемые.

Накануне комитет по возврату активов генеральной прокуратуры Казахстана дополнительно обратил в доход государства десятки миллиардов тенге, изъятых у олигархов. Возвращенные средства будут направлены на социальные цели, в том числе на устранение последствий паводков.

Ранее Токаев заявил, что в Казахстане введен режим экономии государственных средств.