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Ребенок попал в больницу после столкновения с москвичкой на электросамокате

В Москве ребенок попал в больницу после столкновения с электросамокатчицей

В Москве электросамокатчица наехала на 13-летнюю девочку, ребенок попал в больницу. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По информации ведомства, инцидент произошел на Фестивальной улице. Управлявшая электросамокатом девушка 2002 года рождения допустила наезд на ребенка, который шел по тротуару в попутном направлении. На видео с места инцидента видно, что девочка от удара упала на асфальт. После этого виновница аварии скрылась.

В результате девочку госпитализировали. Сообщается, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Прокуратура Северного административного округа держит на контроле установление всех обстоятельств происшествия. Прочие детали на данный момент не уточняются.

До этого пьяный петербуржец на электросамокате врезался в девятилетнего ребенка. Второклассницу оперативно доставили в больницу. Ее состояние оценили как средней степени тяжести.

Ранее только в Москве с начала сезона оштрафовали тысячи электросамокатчиков.

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