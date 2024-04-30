Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЕС оценили предложение возвращать военнообязанных на Украину

В ЕС предлагают странам самим решать, стоит ли возвращать военнообязанных Киеву

close
100%
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

В Еврокомиссии предложили странам союза самостоятельно решать вопрос о том, стоит ли возвращать Украине военнообязанных. Об этом заявила замглавы Еврокомиссии, еврокомиссар по ценностям и транспарентности Вера Юрова, передает РИА Новости.

«Что касается военной службы, то я оставила бы это на усмотрение государств-членов», — сказала она.

Еврокомиссар отметила, что не считает, что «это тема для Европейского союза».

Юрова отметила, что одна из задач ЕК — убеждать граждан стран ЕС в необходимости оказания дальнейшей помощи Украине.

Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб в свою очередь заявила, что получивших защиту в ЕС украинских мужчин нельзя насильно отправлять на родину.

Днем 30 апреля вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что власти Украины не будут принудительно возвращать мужчин призывного возраста в страну. В этот же день стало известно, что на Украине военкомат прекратил прием документов на отсрочку от мобилизации.

Ранее в Раде рассказали, из-за чего на Украине ограничивают права человека.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами