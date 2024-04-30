В ЕС оценили предложение возвращать военнообязанных на Украину

В Еврокомиссии предложили странам союза самостоятельно решать вопрос о том, стоит ли возвращать Украине военнообязанных. Об этом заявила замглавы Еврокомиссии, еврокомиссар по ценностям и транспарентности Вера Юрова, передает РИА Новости.

«Что касается военной службы, то я оставила бы это на усмотрение государств-членов», — сказала она.

Еврокомиссар отметила, что не считает, что «это тема для Европейского союза».

Юрова отметила, что одна из задач ЕК — убеждать граждан стран ЕС в необходимости оказания дальнейшей помощи Украине.

Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб в свою очередь заявила, что получивших защиту в ЕС украинских мужчин нельзя насильно отправлять на родину.

Днем 30 апреля вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что власти Украины не будут принудительно возвращать мужчин призывного возраста в страну. В этот же день стало известно, что на Украине военкомат прекратил прием документов на отсрочку от мобилизации.

Ранее в Раде рассказали, из-за чего на Украине ограничивают права человека.