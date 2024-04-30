Вечером 30 апреля в Москве местами пройдут дожди

Холодный фронт уже на подходе к Москве, скорость ветра достигает 15 м/с, вечером местами пройдут дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Холодный фронт на подходе к столице», — предупредил синоптик.

Согласно прогнозу Леуса, до сих пор влияние атмосферного фронта проявлялось лишь в порывистом ветре, скорость которого уже достигает 15 м/с. Но в ближайшие часы скорость ветра усилится до 12-17 м/с.

«После 18:00 кратковременные дожди будут возможны в отдельных северных районах Подмосковья», — отметил он.

А после 21:00 дожди пройдут местами на территории Москвы, подытожил специалист.

Незадолго до этого министерство чрезвычайных ситуаций выпустило экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве во второй половине дня 30 апреля, который сохранится до конца суток.

Ранее в Краснодарском крае спрогнозировали штормовой ветер и ливни.