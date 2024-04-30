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Суд оштрафовал Трампа за комментарии по делу о выплатах порнозвезде

CNN: суд оштрафовал Трампа за комментарии по делу о выплатах порнозвезде Дэниэлс

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Jay Paul/Reuters

Суд в Нью-Йорке оштрафовал экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа за нарушение приказа о запрете на комментарии по делу о выплатах порнозвезде Сторми Дэниэлс. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Судья Хуан Мерчан оштрафовал Трампа за нарушение приказа девять раз», — сказано в сообщении.

Бывшего президента США обязали удалить девять публикаций из его соцсети Truth Social и два сообщения с сайта выборной кампании. За каждое нарушение Трамп оштрафован на $1 тыс.

25 апреля большое жюри присяжных штата Аризона обвинило группу приближенных Дональда Трампа во вмешательстве в выборы в 2020 году.

Днем ранее телеканал ABC News сообщал, что секретная служба США, отвечающая за обеспечение защиты бывших и действующих высокопоставленных лиц, начала планирование организации охраны для Трампа на случай, если его посадят в тюрьму.

Ранее Джо Байден не стал следить за судом над Трампом.

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