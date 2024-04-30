Виктория Боня потратила миллион рублей на волосы

Блогерша и телеведущая Виктория Боня кардинально сменила образ. Об этом она сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Бона нарастила себе натуральный блонд. По словам телеведущей, к изменениям ее подтолкнула коллега по «Дому-2» Алена Водонаева. Она опубликовала кадры с новым цветом волос, подчеркнув, что не прибегала к окрашиванию. Как объяснила блогерша, некоторые салоны могут менять цвет волос с помощью наращивания. Она потратила на новую прическу миллион рублей.

«Я потратила миллион рублей на этот образ, и поэтому хочу слышать только комплименты. Как мне идет натуральный блонд. Кстати, эти волосы не крашеные, у них натуральная волна, поэтому будет очень крутой объем даже без укладки», — поделилась телеведущая.

27 августа Боня рассказала, что сделала пластическую операцию за 20 миллионов рублей — блефаропластику (операция по изменению формы век или разреза глаз. — «Газета.Ru»). Телеведущая обратилась к известному хирургу Чиа Чи Као, который ранее оперировал моделей Кендалл Дженнер, Беллу и Джиджи Хадид.

Ранее Степан Меньщиков опроверг беременность Бони.