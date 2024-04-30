Продюсер вспомнил, как уговаривал Сердючку выступить в России

Продюсер Сергей Лавров заявил в беседе с mk.ru, что певец Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, не очень любил работать и не рвался к выступлениям.

По словам Лаврова, во время приезда в Россию Данилко приходилось уговаривать поработать. Продюсер заявил, что на такие уговоры уходило большое количество сил. Он пояснил, что артист ненавидел свой образ Сердючки и хотел что-то новое.

«Он хотел сделать что-то такое гениальное, а люди ждали от него образ Сердючки. Хотя на Верке он зарабатывал огромные суммы. Был период, когда он был в таком топе в России, что мало кому такое даже снилось», — пояснил продюсер.

Лавров отметил, что до СВО Данилко зарабатывал в России €100-200 тыс. за концерт. По заявлению продюсера, певец мог увозить из России по несколько миллионов евро в Новый год.

Лавров считает, что «все обрушилось» из-за «Евровидения».

«Андрей, конечно, не говорит, но я думаю, что с этой фразой «Раша, гудбай» он хотел хайпануть изначально. Знал, что националистические настроения в Европе есть. Думаю, что на них эта фраза и была рассчитана. А потом его поперли везде», — рассказал продюсер.

Ранее звездный адвокат объяснил запрет на въезд в ОАЭ Верке Сердючке.