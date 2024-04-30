МИД Армении сообщил о проблемах в отношениях с Россией

В отношениях Москвы и Еревана существуют некоторые проблемы и вопросы, но стороны ведут диалог для их решения. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, слова которого передает Al Jazeera.

«В контексте армяно-российских отношений есть определенные проблемы и вопросы, и да, у нас есть диалог по этим вопросам. Среди них есть вопросы, требующие полного взаимопонимания, но я думаю, что такие проблемы есть во всех отношениях», — заявил он.

28 апреля посол Армении в ЕС Тигран Балаян заявил, что власти Армении не намерены подрывать интересы России на Южном Кавказе, республика готова налаживать отношения и с РФ, и со странами Европейского союза (ЕС).

Также он сказал, что Армения имеет глубокие исторические связи с Россией, в этой связи попытки подрыва интересов РФ на Кавказе являются самоубийственными.

До этого в ОДКБ назвали возможные последствия выхода Армении из организации. По словам генсека организации Имангали Тасмагамбетова, при таком развитии событий баланс сил на Кавказе может измениться, поскольку сработают те факторы региональной безопасности, действие которых сложно спрогнозировать и просчитать.

Ранее сообщалось, что Армения добивается экстрадиции некоторых лиц из РФ, запросивших политическое убежище.