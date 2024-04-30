В двух регионах РФ сбили украинские дроны

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать российские регионы при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Дроны заметили в небе над Белгородской и Курской областями, сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

По информации ведомства, в период с 15:30 до 16:30 мск в регионах сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). В результате средства защиты сбили в небе три беспилотника самолетного типа.

«Два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и один — над территорией Белгородской области», — говорится в заявлении.

Иные подробности пока не уточняются.

Днем 30 апреля Минобороны РФ сообщило о ликвидации одного дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в воздушном пространстве Белгородской области. Представители ведомства назвали произошедшее попыткой «совершить террористическую атаку» на российские объекты.

Незадолго до этого украинские войска обстреляли село Старый Хутор в Белгородской области. На этом фоне мэрия административного центра региона предупредила граждан об опасности и призвала их пройти в укрытия.

Ранее российские системы ПВО сбили воздушную цель на подлете к городу Белгороду.