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Walmart сворачивает бизнес медицинских центров в США

Walmart решил закрыть свою сеть из 51 клиники в США из-за убытков

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AP

Крупнейшая в мире сеть розничных магазинов Walmart объявила о закрытии 51 клиники здравоохранения и прекращении виртуальных медицинских услуг, сославшись на нерентабельность этого бизнеса. Об этом пишет Reuters.

«Здравоохранение — дорогостоящая сфера. Мы столкнулись с ростом затрат на рабочую силу и операционных расходов, а также с проблемами возмещения как из государственных, так и из частных источников, что сделало невозможным продолжение этого бизнеса», — заявила представитель Walmart Марили Маклннис.

Компания закроет 51 медицинский центр, расположенный рядом с супермаркетами Walmart и предлагавший услуги врачей и стоматологов, в течение 30-90 дней. Однако компания отказалась раскрыть данные о выручке каждого медцентра или потенциальных убытках от закрытия этого бизнеса.

Вместо медцентров Walmart сосредоточится на своих 4600 аптеках и более чем 3000 точек по продаже оптики внутри магазинов, которые предлагают многие из тех же услуг. Например, аптеки проводят тесты и лечение респираторных заболеваний.

Решение Walmart идет вразрез с планами компании по удвоению числа медцентров в США к 2024 году. Другие ретейлеры, такие как Walgreens, Amazon и CVS, также расширяли медицинские услуги в последние годы, но пока неясно, востребованы ли они у потребителей и прибыльны ли.

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