Огнеборцы спасли ежа из пожара в Красноярском крае

В Красноярском крае огнеборцы спасли ежа, попавшего в западню во время лесного пожара. Об этом сообщает лесопожарный центр региона.

По информации центра, инцидент произошел в Уярском районе. В деревне Кузьминка загорелись надворные постройки и под сильным порывистым ветром огонь по сухой траве перекинулся на деревья.

К ликвидации пожара привлекли 14 сотрудников лесопожарной станции, которые прибыли на место на пожарной машине и двух автомобилях УАЗ.

Во время тушения пожарные заметили под одним из деревьев ежа, который попал в западню. Огонь все ближе и ближе подбирался к лесному зверю.

Огнеборцы взяли ежа на руки и отнесли его в безопасное место. Позже пожар локализовали и ликвидировали на площади 10 га.

До этого дворнику, который помог выбраться людям из квартиры при пожаре в Петербурге, вручили картину. Глава администрации поблагодарил мужчину.

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