Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Огнеборцы спасли ежа из пожара в Красноярском крае

В Красноярском крае огнеборцы спасли ежа из пожара

close
100%
Лесопожарный центр Красноярского края' class="item-image" >
Телеграм-канал Лесопожарный центр Красноярского края

В Красноярском крае огнеборцы спасли ежа, попавшего в западню во время лесного пожара. Об этом сообщает лесопожарный центр региона.

По информации центра, инцидент произошел в Уярском районе. В деревне Кузьминка загорелись надворные постройки и под сильным порывистым ветром огонь по сухой траве перекинулся на деревья.

К ликвидации пожара привлекли 14 сотрудников лесопожарной станции, которые прибыли на место на пожарной машине и двух автомобилях УАЗ.

Во время тушения пожарные заметили под одним из деревьев ежа, который попал в западню. Огонь все ближе и ближе подбирался к лесному зверю.

Огнеборцы взяли ежа на руки и отнесли его в безопасное место. Позже пожар локализовали и ликвидировали на площади 10 га.

До этого дворнику, который помог выбраться людям из квартиры при пожаре в Петербурге, вручили картину. Глава администрации поблагодарил мужчину.

Ранее мебельная фабрика загорелась в Челябинской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами