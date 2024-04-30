В аэропортах Казахстана усилят меры авиабезопасности

Власти Казахстана с 1 мая введут дополнительные меры авиационной безопасности в аэропортах страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта республики.

«С 1 мая 2024 года во всех аэропортах страны вводятся дополнительные меры по усилению авиационной безопасности на привокзальных площадях, паркингах и в пассажирских терминалах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первая линия досмотра на входе в пассажирские терминалы предназначена для того, чтобы отслеживать пронос запрещенных предметов в терминал.

В министерстве призвали пассажиров заблаговременно приезжать в аэропорты для прохождения досмотра и регистрации.

До этого Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сообщил, что в 2022 году, несмотря на западные санкции, безопасность полетов в России оказалась на самом высоком уровне как минимум с 2018 года. Специалисты МАК указали в своих выводах, что позитивные данные на коротком отрезке времени могут быть случайностью и «не должны быть поводом для самоуспокоения».

Ранее Росавиация подготовила инструкцию для экипажей на случай захвата самолета.