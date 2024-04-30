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Между Россией и Турцией пройдут консультации

МИД сообщил о скорых российско-турецких консультациях по многосторонним вопросам

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Depositphotos

В ближайшее время Москва и Анкара проведут консультации по многосторонним вопросам — в том числе тем, которые стоят на повестке ООН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД России.

«Это будет очередной раунд двусторонних консультаций по многосторонним вопросам, стоящим на повестке дня ООН», — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Для консультаций в турецкий Стамбул в четверг, 2 мая, прибудет заместитель министра внутренних дел России Сергей Вершинин.

До этого РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре сообщало, что в Турции ожидают визита президента России Владимира Путина в ближайшее время, однако согласовать дату события сторонам пока не удалось.

В феврале Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого пообещал сильно не затягивать с поездкой в Турецкую республику.

Ранее в Кремле объяснили долгую подготовку визита Путина в Турцию.

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