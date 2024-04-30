В США анонсировали подписание Байденом документа об укреплении безопасности инфраструктуры

Президент США Джо Байден подпишет 30 апреля меморандум, который призван повысить уровень безопасности важнейшей инфраструктуры страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

На брифинге чиновница отметила, что документ направлен на «защиту критически важной инфраструктуры США от всех существующих и будущих угроз, включая изменение климата и угроз со стороны [иностранных] государственных субъектов». Меморандум заменит указ, который 10 лет назад подписал экс-президент США Барак Обама, сказала она.

После того, как Байден подпишет документ, на министерство внутренней безопасности (МВБ) ляжет обязанность по обеспечению безопасности критической инфраструктуры страны. Также МВБ получит право собирать разведданные и обмениваться ими с владельцами и операторами этой инфраструктуры. Министр должен будет раз в два года предоставлять лидеру страны Национальный план управления рисками.

По словам представителя администрации, Соединенные Штаты активно соперничают с другими державами за доминирование на международной арене, поэтому противники Вашингтона могут попытаться нанести ущерб ее критически важной инфраструктуре, чтобы «помешать проецированию военной мощи США за рубежом».

Ранее Байден заявил о необходимости принятия конгрессом мер по ужесточению оборота оружия.