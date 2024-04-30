Россиянка погибла при обстреле ВСУ

Вооруженные силы Украины снова обстреляли село Козино Рыльского района Курской области, в результате чего погибла местная жительница. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, ранения получили две женщины. Одна скончалась на месте, а вторая была доставлена в больницу. Старовойт выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей.

«В селе проводится подомовой обход для выяснения последствий атаки», — написал губернатор.

Он напомнил, что при утреннем обстреле в селе Козино были ранены два человека. Они были доставлены санавиацией в областную клиническую больницу.

Утром 30 апреля Старовойт сообщил, что в результате обстрела населенного пункта повреждены 10 домовладений, а также перебита линия электропередачи. Он отметил, что в селах Козино, Локоть и Городище частично нет света. Аварийные бригады приступят к восстановлению, как только позволит обстановка, добавил глава региона.

Ранее украинский беспилотник атаковал населенный пункт городского типа Глушково в Курской области.