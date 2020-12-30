Honda покидает российский рынок

Пандемический 2020 год принес для компании Honda понимание, что российский рынок ей более не интересен как экспортное направление. В среду пресс-служба компании уведомила, что прекращает с 2022 года экспорт автомобилей в Россию.

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«Хонда Мотор Рус» — дочерняя компания Honda Motor Co., объявляет о прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам на территории Российской Федерации в течение 2022 года. Принятое решение продиктовано стратегией развития автомобильного бизнеса Honda Motor, направленной на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности», — сообщается в официальном заявлении пресс-службы Honda.

Дилеры марки рассказали, что японский производитель еще пока не уведомлял их о прекращении работы в стране. Более того, заказы на 2021 год по поставкам клиентам автомобилей размещены, их доставка ожидается в скором времени, рассказал менеджер по продажам дилерского центра «Хонда АвтоРусь». Собеседник подчеркнул, что не исключает, что ситуация изменится: «если российский рынок перейдет к росту, то Honda откажется от своего решения», полагает он.

Сейчас из некогда широкого модельного ряда у Honda в России представлено всего два кроссовера: среднеразмерный CR-V (от 2,32 млн рублей) и полноразмерный Pilot (от 3,6 млн рублей). По данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, в за 11 месяцев этого года японская марка реализовала в России 1383 автомобиля, что на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Однако особенно драматичным для бренда выдался 2019 год, когда было реализовано всего 1836 автомобилей, а падение продаж составило внушительные 64%.

По данным информационной базы «Картотека», в 2019 году оборот российского дистрибьютора «Хонда Мотор Рус» составил 3,1 млрд рублей, компания отчиталась о получении чистой прибыли в размере 202,6 млн рублей.

Проблемы у компании Honda в России начались в 2015 году после девальвации рубля. В сентябре российский офис Honda объявил, что в страну прекращаются поставки премиального подразделения — бренда Acura, а сам дистрибьютор сконцентрируется лишь на обеспечении гарантийных обязательств и продаже запчастей и сервисном обслуживании. Впрочем, функцию импорта японцы оставили, переложив это право на дилеров, которые стали напрямую заказывать автомобили марки с заводов Honda.

Уход Honda из России был предсказуем еще 10 лет назад, менеджмент компании допустил колоссальные просчеты во взаимоотношениях с клиентами и дилерами, а также в оценке рынка,

отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Выразилось это в том, что компания предлагала слишком ограниченный модельный ряд, поскольку технически Россия в дистрибуции Honda относилась к европейскому рынку, напоминает он.

В то же время с южноазиатского и североамериканского рынков у Honda можно было позаимствовать некоторые машины, которые были бы интересны россиянам, но чисто из-за внутренних бюрократических недоразумений этого не было сделано, считает эксперт.

«Еще одной ошибкой Honda, которая подорвала доверие дилеров, стал плохо реализованный вывод премиального бренда Acura: дилеры поверили в новую марку, вложились в дорогостоящее брендирование автосалонов и практически сразу же компания вывела это подразделение из России», — рассказал «Газете.Ru» Сергей Бургазлиев.

Японцы изначально не хотели участвовать в продвигаемом российским правительством режиме промсборки, но если бы решились, то это помогло бы им сохранить продажи на уровне 12-15 тысяч автомобилей в год, отмечает эксперт.

Многие россияне очень ценят Honda за качество и надежность автомобилей, доступные цены на такие модели, как CR-V, Accord и H-RV обеспечили бы стабильный спрос для японцев, если бы они решились на промсборку в России.

Уход Honda негативно скажется на ассортименте российского авторынка, эта проблема уже носит системный характер, ранее из страны ушли марки Alfa Romeo, SEAT, SsangYong, легковое подразделение Ford, Opel (до продажи концерну PSA) и доступные модели Chevrolet, напоминает автоэксперт Сергей Ифанов.

«Наш рынок медленно и верно деградирует в плане ассортимента. В основном это касается массовых доступных машин. В премиум и люкс сегментах — все хорошо. Основная причина — государственные ограничения, которые делают нерентабельными продажи машин с невысокой маржой. Может это и хорошо для иностранных инвесторов, которые построили заводы, но плохо для потребителей и конкуренции», — заметил Ифанов.