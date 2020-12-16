Счетная палата не нашла в Минприроды «Чистого воздуха»

Охрана окружающей среды — это последнее, чем готовы заниматься органы федеральной власти, отмечают аудиторы Счетной палаты в докладе (имеется в распоряжении «Газеты.Ru»).

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Один из примеров этому — государственная информационная система общественного контроля «Наша природа». Ее создают и дорабатывают с 2013 года. Уже потрачено 119 млн рублей. «При этом система до сих пор не функционирует. За последние три года в ней зафиксировано всего 192 обращения граждан», — говорится в докладе СП.

Аудиторы считают, что теперь эта информационная система и вовсе не нужна, поскольку Минцифры предлагает жаловаться на плохую экологию в электронной форме через портал Госуслуг. Соответствующий законопроект уже подготовлен.

Другую государственную информсистему по учету отходов от использования товаров (ЕГИС УОИТ) также признали неэффективной. Анализ показал, что в эту систему не поступают необходимые данные от Федеральной таможенной службы и Росстата о плательщиках экологического сбора. «В результате Росприроднадзор неэффективно администрирует этот вид платежа, а федеральный бюджет недополучает потенциальный доход: фактические поступления составляют около 3 млрд рублей при том, что при введении экологического сбора прогнозировалось в 10 раз больше — 30 млрд рублей», — отметили аудиторы.

Законсервированы и не работают

Не функционирует и запланированная к созданию еще в 2011 году система мониторинга загрязнения воздуха в рамках проекта «Чистый воздух». В городах действует только 221 пост по замерам, а необходимо 1117 (в пять раз больше). При этом автоматизировано только треть постов, а 99 постов законсервированы и не работают.

Наконец, аудиторы СП указали на то, что устарело программное обеспечение оборудования, при помощи которого проводится мониторинг ситуации в мировом океане. Это приводит к неудовлетворительной точности прогнозов Росгидромета. Подсчитано, что «около 30% используемого в системе оборудования полностью вышло из строя, а сама система не обновлялась с 2013 года».

Для того чтобы лучше понять, какие факторы повлияли на низкую исполнительскую дисциплину по экологическим проектам, Счетная палата привлекала ученых из НИУ «Высшая школа экономики» и автономную некоммерческую организацию «Равноправие».

Эксперты ВШЭ суммировали свои оценки и назвали основные причины провала: «Изменение внутриполитического курса, коррупция, ограниченность финансовых ресурсов, низкий уровень квалификации и компетенции кадров, отсутствие необходимой информации, низкий уровень информатизации отрасли, устаревшие платформы».

В Росприроднадзоре критику со стороны Счетной палаты признали справедливой и сообщили, что «взяли во внимание» указанные недостатки в своей работе. «Вместе с тем, системы, оператором которых является Росприроднадзор, в целом соответствуют целям их создания для решения задач, определенных Стратегией экологической безопасности РФ на период до 2025 года. Росприроднадзором за период 2019-2020 годов проведена серьезная работа по анализу проблемных вопросов и предпринимаются все меры по модернизации информационных систем», — отчитался перед аудиторами заместитель руководителя Росприроднадзора Юрий Акиньшин.

Он также добавил, что сейчас природоохранное ведомство активно развивает «программу цифровой трансформации». И там «заложено развитие личного кабинета природопользователя, как одного из механизмов перехода к дистанционному контролю и надзору».

Мистер Байден, спаси и помоги

В Минприроды «Газете.Ru» сообщили, что будет «проведен детальный и комплексный разбор выявленных недостатков». «Минприроды примет все необходимые меры по устранению и недопущению их возникновения в дальнейшем. По проекту «Модернизация и техническое перевооружение учреждений и организаций» Росгидромет вышел на запланированные показатели. Отставание имело место в 2019 году, в период старта проекта», — уточнили в Минприроды.

«ФГИС («Наша природа») еще не прошла процедуру государственной регистрации и поэтому не может эксплуатироваться», — сообщили в министерстве.

Пока природопользователи осваивают личные цифровые кабинеты, а Минприроды все еще готовится регистрировать устаревшую «Нашу природу», россияне пишут жалобы в Москву и даже в Вашингтон.

«Это окончательно убьет город»

Например, жители Челябинска — одного из самых загрязненных городов России — пожаловались Джо Байдену. Они записали к избранному президенту США видеообращение. «Уважаемый Джозеф Байден! Мы, жители Челябинска, находимся в полном отчаянии. На протяжении последних нескольких лет мы подвергаемся настоящему экологическому геноциду… Из года в год мы, жители Челябинска, задыхаемся от промышленных выбросов. В нашем воздухе превышены концентрации бензопирена, фторида водорода, формальдегида, диоксида азота, взвешенных веществ», — говорится в ролике, который цитирует агентство «Росбалт».

В обращении к Байдену отмечается также, что токсичный смог висит над городом неделями.

Кроме того, активисты специально уточнили для Байдена, что возле Челябинска строится горно-обогатительный комбинат для переработки медно-порфировых руд — «Томинский ГОК». Если он заработает, то будет ежегодно вырабатывать 27 млн тонн отходов и «окончательно убьет город».

Российским властям жители Челябинска тоже жаловались — еще в 2017 году. Письмо с требованием запретить строительство ГОК подписали тогда 160 тысяч жителей, и оно было направлено в Кремль.

В комментарии «Газете.Ru» общественный бизнес-омбудсмен по экологии Ильдар Неверов напомнил, что обозначенные вопросы относятся к нацпроекту «Экология» и двум федеральным проектам — «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» и «Чистый воздух».

«Можно сказать, что по этим направлениям работа провалена — ни население, ни бизнес, ни инвесторы не приняли программу, которую предложили органы власти», — сказал Неверов.

Он привел несколько примеров, как власти решают, а точнее, не решают проблемы экологии. «До конца 2019 года должно было начаться строительство заводов по глубокой переработке отходов, но этого не произошло. Нам обещали содействие по развитию рынка «зеленых» облигаций, должен был быть сформирован рынок ценных бумаг, связанных с экологией. Но дальше единичных случаев дело не пошло», — обратил внимание Неверов.

Перерабатывающей отходы отрасли обещали льготные ставки по лизингу на мусороперерабатывающее оборудование и транспорт. Это также не было реализовано. Не заработала и биржа вторичных ресурсов — пластика, стекла, электролома, резины, отметил бизнес-омбудсмен.

Не создана даже простейшая территориальная схема обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), на которой планировалось отразить источники мусора, объекты его накопления. «Более того, в 40% регионах России не занимаются раздельным сбором мусора. В 23 регионах к 2024 году, а этой последний год реализации нацпроекта по экологии, некуда уже будет складировать отходы, полигоны исчерпают свои мощности», — добавил бизнес-омбудсмен.