Назван регион с самой короткой рабочей неделей в России

В России постепенно восстанавливается деловая активность, частично пострадавшая из-за пандемии коронавируса. Тем не менее, сообщили эксперты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza со ссылкой на данные Росстата, работать наши сограждане в среднем стали меньше, чем в позапрошлом году.

Самыми работящими оказались Калининградская и Тюменская области, Крым, Ростовская область и Подмосковье.

Меньше всего работали в третьем квартале 2020 года жители Ненецкого АО, Республики Коми, Ингушетии, Алтая и Архангельской области. В первую десятку регионов с самой короткой рабочей неделей вошли также Карелия, Якутия, Магаданская область, Чеченская Республика, Астраханская область и Кабардино-Балкария.

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В части регионов, расположенных на Крайнем Севере, продолжительность рабочей недели диктует суровый климат.

Москва и Санкт-Петербург оказались на 28-м и 63-м местах рейтинга. В столице трудиться стали дольше, чем в 2019 году – на 55 минут в неделю, то есть неделя рабочая в среднем длится 37 часов и 6 минут. А в Северной столице, напротив, трудовая неделя сократилась на 42 минуты – до 35 часов 50 минут в неделю.

Росстат в своих опросах учитывал непосредственно отработанное время – вне зависимости от того, велась ли работа удаленно или на рабочем месте. Продолжительность трудовой недели в разных регионах РФ может отличаться более чем на 9 часов.

До весеннего карантина россияне в среднем работали по 38 часов в неделю. В апреле, когда начался период нерабочих дней, время трудовой недели сократилось до 28 с половиной часов.

Ранее большое внимание СМИ и общественности привлекло предложение о переходе страны на четырехдневную рабочую неделю. Летом 2019 года в ходе конференции в Женеве премьер-министр РФ Дмитрий Медведев указал, что переход на четырехдневку станет залогом растущего технического прогресса. По его словам, сначала в экономике сократятся рабочие места и рабочее время, а у россиян появится больше свободных часов, которые те смогут потратить на досуг.

«Речь идет о более лояльной организации рабочего времени. Это подразумевает гибкие графики, дистанционные форматы, а также вызов сотрудников по мере необходимости», — объяснял тогда причины такой инициативы глава российского правительства.

В ходе опроса ВЦИОМ всего 29% опрошенных положительно отнеслись к переходу на четырехдневную рабочую неделю, в то время как 48% респондентов такой подход не устроил. Около 17% россиян отметили, что им все равно, сколько дней в неделю выходить на работу, а 6% не смогли ответить на вопрос определенно. При этом среди тех, кто выступает против четырехдневки, в основном жители сел и городов с населением 100-500 тыс. человек, а также люди, живущие в городах с населением 500-950 тыс. человек.

В октябре 2019-го Минтруд подготовил доклад о возможности сократить рабочую неделю в России с пяти до четырех дней.

«Направили в правительство России доклад по вопросу введения в перспективе четырехдневной рабочей недели. Данный вопрос требует дальнейшего изучения», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Уже этой осенью из опроса портала Superjob стало известно, что процент россиян, поддерживающих четырехдневную рабочую неделю, снизился по сравнению с прошлым годом. Сейчас инициативу экс-премьера Дмитрия Медведева о сокращении числа рабочих дней до четырех поддерживают 40% респондентов — против 49% в 2019 году.

Против выступают 37%, тогда как годом ранее этот показатель равнялся 31%. При этом чем старше люди, тем меньше они желают иметь лишний выходной — 44% «за» в категории до 24 лет, 37% «за» среди респондентов старше 35 лет.

При этом люди с высокой зарплатой в наименьшей степени поддерживают сокращение рабочей недели — из-за опасений, что их доходы снизятся.

По мнению социального психолога Александра Шахова, введение «четырехдневки» в России может стать проблемой из-за отношения жителей страны к работе и отдыху. Он заявил, что в «российском культурном коде» труд воспринимается негативно, а отдых ассоциируется с пассивным времяпрепровождением.