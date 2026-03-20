В Ленинградской области за сутки пять человек погибли на водоемах

СК: в Ленобласти за прошедшие сутки на воде погибли пять человек
МЧС России

В Ленинградской области за сутки несколько человек погибли на водоемах. Об этом сообщает СК по региону в Telegram-канале.

«Во время наступившей оттепели лед на водоемах непрочен, однако некоторые граждане пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий лед, подвергая свою жизнь опасности», — сказано в сообщении.

Из него следует, что все трагедии произошли в один день, 19 марта.

Из озера Комсомольское в Приозерском районе извлекли тела супругов 1960 и 1962 годов рождения. Из озера Балахановское — тело мужчины 1977 года рождения. На берегу озера Облуцкое в Пчевжинском сельском поселении Киришского района Ленинградской области нашли тела мужчин 1954 и 1958 годов рождения. Все они вышли на лед и провалились.

По всем фактам специалистами проводятся доследственные проверки, назначены судебные экспертизы, заключили в ведомстве.

Накануне в Калининграде две школьницы провалились под лед на озере. Девочки в возрасте девяти и 10 лет вышли на замерзший водоем, однако лед не выдержал их веса. На помощь детям пришли очевидцы. Они вытащили детей из воды, к этому моменту на место происшествия прибыли сотрудники МЧС.

Ранее на Москве-реке женщина с собакой провалились под лед.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!