Российская армия нанесла массированный удар в ответ на атаки ВСУ

Российские военные за неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов в ответ на террористические атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Нанесены массированный и шесть групповых ударов в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ», — сказано в сообщении.

Также российские войска ударили по местам производства, хранения и подготовки к запуску дронов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации войск противника.

До этого в оборонном ведомстве рассказали, что служащие ВС РФ за прошедшую неделю уничтожили десятки бомб и более 2,6 тыс. дронов, запущенных украинскими силами. Еще нейтрализованы две украинские управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 12 снарядов от реактивной системы залпового огня HIMARS.

