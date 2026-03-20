Израиль объявил о новой серии ударов по правительственным объектам Ирана

Израильские военные начали наносить серию ударов по правительственным объектам к востоку от Тегерана. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По ее данным, целями атаки стали «объекты иранского режима в районе Нур к востоку от Тегерана».

19 марта президент США Дональд Трамп заявил, что предупредил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о недопустимости ударов по нефтегазовым объектам в Иране. Политик подчеркнул, что США и Израиль действуют независимо, но при этом координируют свои усилия. Он также заверил, что израильский премьер «больше не будет этого делать».

Накануне стало известно, что Трамп рассматривает возможность расширения военной операции против Ирана с участием сухопутных сил. По информации источников, в Белом доме обсуждаются сценарии от обеспечения безопасности Ормузского пролива до контроля над ключевыми объектами нефтяной инфраструктуры.

Ранее на Западе рассказали о «тупике» для США в Иране.