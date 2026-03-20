«Зачем менять шило на мыло?» Васильев об объединении лыжных федераций

Чемпион ОИ Васильев заявил, что не видит смысла в объединении лыжных федераций

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил об отсутствии причин объединять успешную Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) с другими организациями. Его слова приводит РИА Новости.

«Вяльбе на протяжении многих лет была самодостаточным президентом ФЛГР. А зачем ей, что называется, менять шило на мыло. Федерация лыжных гонок показывает очевидную динамику в своем развитии. Зачем ее портить, я в этом вообще не вижу смысла. Зачем изменять успешную федерацию и с кем-то ее объединять?», — сказал Васильев.

18 марта президент ФЛГР Елена Вяльбе заявила о предстоящем уходе с занимаемой должности — федерацию упразднят, а на ее базе создадут объединенную структуру лыжных видов спорта.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.

Ранее стал известен кандидат на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта.