Оксимирону запросили наказание за нарушение закона об иноагентах

Прокуратура заочно запросила для рэпера Оксимирона (признан в РФ иностранным агентом) (Мирона Федорова) 400 часов обязательных работ по делу о нарушении закона об иноагентах. Об этом сообщил корреспондент Telegram-канала «Осторожно, новости».

По информации из зала мирового суда в Санкт-Петербурге, сторону обвинения просит признать музыканта виновным в уклонении от обязанностей иноагента. Также предлагается запретить ему публиковать материалы в социальных сетях на три года.

Как уточняется, поводом для дела стал отказ ставить маркировку «иноагента» на посты в Telegram.

Рэпер находится за пределами России, объявлен в розыск и заочно арестован. В реестр иноагентов Минюста его включили в 2022 году.

Федорова уже штрафовали на 70 тыс. рублей по делу, связанному с песней «Ойда», которую также запретили к распространению. Кроме того, он был оштрафован на 45 тыс. рублей по статье о дискредитации армии.

До этого команда Оксимирона намеренно не стала опровергать недостоверную информацию о раке рэпера, чтобы скрыть истинную причину отмены тура — репутационные риски, связанные с многочисленными обвинениями в связях с несовершеннолетними.

