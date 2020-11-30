Неустойчивое положение: чего ждать от встречи ОПЕК+

В понедельник цены на фьючерс Brent продолжили снижение. После достигнутого в середине прошлой недели максимума с марта 2020 года — $48,92 за баррель нефть подешевела уже более чем на доллар и торгуется на уровне $47,65.

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Основной причиной нервозности на нефтяном рынке эксперты единогласно считают возникшие между участниками картеля споры: во вторник, 1 декабря, они должны принять окончательное решение по поводу ограничительных квот на добычу нефти. В понедельник обсуждение идет среди стран ОПЕК, а во вторник к ним присоединятся остальные страны, в том числе и Россия.

Причем, как пишет ТАСС со ссылкой на собственные источники в организации,

Россия и Саудовская Аравия – два крупнейших производителя нефти – в целом придерживаются мнения, что в первые месяцы следующего года квота должна остаться на прежнем уровне.

С мая этого года участники альянса договорились снизить общую добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, а с августа и до конца года – на 7,7 млн баррелей. И если в рамках действующей договоренности с января следующего года (то есть, уже через месяц) ограничения должны были снова ослабнуть до 5,8 млн баррелей в день, то сейчас в основном обсуждается продление действующей квоты на весь первый квартал 2021-го года, а возможно – и на все первое полугодие.

В свою очередь, Казахстан и ОАЭ, как сообщило агентство Bloomberg, настаивают на увеличении добычи с 1 января. При этом

ОАЭ даже заявили об обнаружении нового источника нефти объемом порядка 2 млрд баррелей на своей территории. И хотя на то, чтобы начать извлекать оттуда нефть понадобится порядка четырех лет, рынок практически воспринял эту новость как сигнал о том, что ОАЭ собираются выйти из соглашения ОПЕК+.

Тем не менее, опрошенные «Газетой.Ru» эксперты выразили сомнение как по поводу выхода ОАЭ из сделки, так и на счет ее полного развала.

«Идет рабочий процесс «притирки» позиций, запросов. Разногласия на этой стадии обычны – в этом и суть работы: привести все к общему знаменателю. Шансов на то, что сделка не сложится, весьма немного –

договаривающиеся стороны приобрели опыт, научились слушать друг друга, а общий интерес объективно толкает их навстречу друг другу»,

– сказал начальник отдела доверительного управления инвестиционно-финансовой компании «Солид» Михаил Королюк.

С этим мнением согласился и исполнительный вице-президент нефтесервисной компании «НьюТек» Валерий Бессель. По его словам, маленькие нефтедобывающие страны сейчас выступают за увеличение добычи, поскольку у них буквально «трещат бюджеты», и денег на выполнение финансовых обязательств у них очень мало. Но вряд ли этот фактор все же станет решающим.

«Сделка состоится, и если какие-то маленькие страны начнут из нее выходить, им просто начнут перекрывать каналы поставки нефти, потому что ее сейчас на рынке в избытке, – уверяет эксперт. –

Всем тяжело, но придется терпеть – в противном случае начнутся полный бардак и хаос, а в них, как известно всегда выживает сильнейший, так что сравнительно небольшим нефтедобывающим странам придется еще хуже, чем сейчас».

России выгодно

В целом собеседники «Газеты.Ru» согласились с тем, что России выгодно участвовать в этой сделке, ведь в противном случае, отмечает Валерий Бессель, если ОПЕК+ развалится, последствия для всего мира будут катастрофические. Ведь основная цель сделки изначально была в том, чтобы поднять нефтяные цены на более-менее приемлемый уровень, пока мир не победит пандемию и спрос на нефть не начнет заметно восстанавливаться.

«Лучше продать меньше, но при более высоких ценах. В итоге получится примерно «то на то», но в земле останутся запасы, которые входят в стоимость оцениваемых активов,

– объясняет Михаил Королюк. – Можно сказать так, что мы – нефтедобывающие страны – сидим в разных лодках, но вода поднимает и опускает все лодки. Нам выгодно подниматься вместе со всеми».

Доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Тамара Сафонова в разговоре с «Газетой.Ru» обратила внимание на то, что хотя нефтяной экспорт России и упал в адрес Европы, на азиатском рынке поставщики чувствуют себя гораздо лучше.

«Несмотря на падение мирового спроса Россия в 2020 году поставляет на китайский рынок объём, полностью закрывающий межправительственную квоту, – говорит Татьяна Сафонова. – При этом

основное падение экспорта нефти касается европейского направления. Особенно сократились объемы перевалки нефти в направлении портов Новороссийск на 33%, Приморск на 27% и Усть-Луга на 7% относительно уровня прошлого года».

При этом эксперт отмечает, что в следующем году ограничение добычи в рамках ОПЕК+ все же будет ослаблено, но в краткосрочной перспективе после массовой вакцинации не стоит ожидать, что мировой спрос быстро вернется на докризисный уровень.

Валерий Бессель же уверен, что в начале следующего года квоты останутся прежними, поскольку никто не заинтересован в очередном падении цен на нефть. С этим утверждением в целом согласился и Михаил Королюк. Эксперт отметил, что сейчас более-менее понятно, что из-за пандемии зима в северном полушарии будет сложной, в том числе и в экономическом плане.

«Основной вопрос в том, вернется ли к нам пандемия осенью 2021 года. Если нет, а, скорее всего именно «нет» и будет, то экономику ждет бурное восстановление, а цены на нефть могут вырасти и до 60-70 долларов за баррель»,

– объясняет эксперт.

Но даже в этом случае, уверен Михаил Королюк, вопрос снятия ограничений по добыче, как и вопрос полного выхода из сделки ОПЕК+ будет решаться в рамках переговоров. Проблема в том, что складские запасы нефти по-прежнему остаются высокими, и этот «навес» над рынком будет сниматься постепенно. Так что в любом случае необходимость регулирования спроса и предложения на рынке останется как минимум на протяжении всего следующего года