Расплатиться по долгам: треть россиян хотят сменить работу

Почти треть россиян (29%) в будущем году намерены сменить свое место работы, чтобы найти более выгодные условия, выяснили аналитики банка «Открытие». Больше других трудоустроиться в другую компанию желают жители Северо-Западного федерального округа (36%), а меньше всего — в Сибири (23%) и на Урале (24%).

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При этом половина населения страны (45%) ставит перед собой цель нарастить ежемесячные доходы, 37% — увеличить имеющиеся финансовые сбережения, отмечается в сообщении банка. Больше всего желающих улучшить свое финансовое положение в следующем году проживает на Северном Кавказе (51%), а относительно низкое число — в Сибири и на Дальнем Востоке (по 41%).

Каждый четвертый россиянин (26%) надеется расплатиться в следующем году с долгами по кредитам, а каждый десятый намерен взять ипотеку.

При этом накопить деньги на большое приобретение в новом году рассчитывают 27% респондентов. Очевидно, что в следующем году люди вынуждены будут снова экономить и на отдыхе.

«Из-за пандемии коронавируса 43% россиян считают, что в 2021 году им придется ограничить путешествия и перелеты, а 23% — отложить крупные покупки. Кроме того, 20% собираются в 2021 году тратить больше денег на медицинские нужды», — говорится в исследовании.

Есть и те, кто считают (16%), что в новом году им удастся разбогатеть, большая их часть проживает в Южном федеральном округе (21%), тогда как на Урале и в Сибири таких лишь 12% населения. Опрос банка «Открытия» проводился с 20 по 23 ноября по репрезентативной выборке среди 1 тыс. граждан страны в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.

Нынешняя ситуация на рынке труда напрямую связана с реакцией бизнеса на ограничения, которые вводит правительство, и предприниматели оперативно на эти вызовы реагируют, считает директор по развитию сервиса поиска работы SuperJob Анна Абидова. По ее словам,

во время первой волны пандемии коронавируса активность бизнеса в апреле упала до минимальных значений.

По собственному индексу SuperJob, она составила 42-43% от среднерыночной активности в аналогичные периоды прошлых лет. В июне активность бизнеса выросла до 74-75% от аналогичных показателей прошлых периодов, а к августу-сентябрю и вовсе превысила показатели прошлых лет, отмечает эксперт.

«Тем не менее, люди неохотно меняют работу в нестабильные времена, особенно это касается позиций, за которые конкуренция на рынке труда невысока: например, финансы, бухгалтерия и юриспруденция», — говорит «Газете.Ru» Анна Абидова.

Высокая ротация кадров, на которую указывает исследование банка, характерна для высококонкурентных сфер трудоустройства. По данным SuperJob, борьба за кадры в сегментах высококвалифицированного рынка труда продолжится, потому что такие сотрудники не боятся менять работу.

Например, в IT-отрасли зарплаты в 2020 году уже выросли на 10-11% с опережением инфляции, в 2021 году их рост продолжится.

В целом, в 2021 году усилится борьба за опытных сотрудников, потому что в сложившихся рыночных условиях бизнес ищет новые точки роста и развития, утверждает Абидова.

Пандемия вернула россиян к подзабытой в эпоху нефтедолларовых сверхдоходов мысли о том, что у человека или семьи должны быть сбережения, поясняет директор информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. Деньги могут понадобиться на здоровье или на случай потери работы.

«Неудивительно, что люди решили найти работу получше, от привычного потребления отказываться никто не хочет, а надо еще делать сбережения. До пандемии многие жили одним днем. Тратили всю зарплату, а некоторые еще и отдыхать ездили в кредит. Слабоумие или отвага?» — задается вопросом экономист.

В «Альпари» указывают, что ставки по банковским вкладам сейчас ниже инфляции.

Граждане реагируют на это массовым оттоком вкладов: по данным Центробанка, клиенты банков сняли в октябре с депозитов и счетов около 111 млрд рублей.

Ситуация была бы еще драматичнее, если бы не рост взносов на покупку жилья на эскроу-счетах. Тогда отток бы достиг примерно 300 млрд рублей, что немногим меньше, чем в начале кризиса и пандемии в стране, считают в ЦБ.

Возможно, Банк России и дальше будет снижать ставку. Так что те граждане, которые рассчитывают увеличить свою доходность за счет инвестиций в 2021 году, очевидно, обратятся на рынок акций, у него нет сейчас альтернативы, полагают в «Альпари».

«Дивидендная доходность фишек 4-10%, ставки по вкладам составляет 2-4%. На конце года в России будет примерно 7 млн брокерских счетов, и активность частных инвесторов на Мосбирже будет только расти, тем более, что сегодня россиянам доступны для покупок акции иностранных эмитентов», — уверен Александр Разуваев.

Эксперт полагает, что инвестиции в акции сейчас выглядят предпочтительнее вложения средств в недвижимость, а выгоду той же льготной ипотеки погубил рост цен на жилье. Россияне будут придерживаться более консервативного подхода в отношении своих средств: меньше тратить и больше считать деньги. Индустрии развлечений, ритейлу, туризму и ресторанному бизнесу можно будет только посочувствовать, заключает Александр Разуваев из «Альпари».