Дело о хищении: аудитора Счетной палаты Михаила Меня задержали

Совет Федерации дал согласие на задержание аудитора Счетной палаты России Михаила Меня и привлечение его в качестве обвиняемого по уголовному делу.

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Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко ранее 18 ноября сообщила, что Генпрокуратура вышла в Совфед с представлением о задержании аудитора. Рассмотрение данного вопроса включили в повестку пленарного заседания.

Как пояснил генпрокурор Игорь Краснов, предварительное расследование позволило найти доказательства причастности Меня к хищению 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году.

«Следственным комитетом России расследуется уголовное дело по факту хищения в 2011 году должностными лицами правительства Ивановской области и бенефициарами группы компаний (...) в составе организованной группы 700 млн рублей из бюджета Ивановской области. В ходе предварительного расследования получены достаточные доказательства причастности к совершению этого преступления Меня Михаила Александровича, являвшегося в то время губернатором и одновременно председателем правительства Ивановской области», — заявил Краснов в ходе заседания Совета Федерации.

Как уточнила Матвиенко, аудитору вменяют часть 4 статьи 160 УК (присвоение или растрата, совершенное организованной группой или в особо крупном размере). Обвиненному в хищениях аудитору грозит до десяти лет лишения свободы, а также штраф до 1 млн рублей, следует из инкриминируемой ему статьи Уголовного кодекса России. На данный момент есть информация, что Следком планирует оставить его на свободе под запрет определенных действий.

«Что это за ерунда? В первый раз слышу. Я не в курсе, в чем дело, сейчас буду выяснять», — прокомментировал Мень вопрос о его уголовном деле «Интерфаксу». Он уточнил, что в данный момент находится в России.

Пресс-секретарь Меня заявила ТАСС, что тоже «ничего не слышала» о деле в отношении аудитора. По ее словам, они «буквально полчаса назад созванивались <...> по рабочим вопросам».

Как сообщили ТАСС источники в силовых структурах, Меня уже задержали сотрудники ФСБ и МВД. «Он задержан, везут на допрос в Следственный комитет», — уточнил собеседник агентства.

По словам другого источника, сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД задержали Меня в Красногорском районе Подмосковья.

В Счетной палате России отметили, что будут ждать итогов расследования по делу в отношении Михаила Меня. «Обвинения относятся к периоду работы Михаила Меня в Ивановской области в 2011 году. Как и каждые обвинения, они должны быть объективно расследованы. Будем ждать итогов расследования», — подчеркнули в пресс-службе Счетной палаты.

В свою очередь, заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Александр Хинштейн отметил, что членство в партии Михаила Меня было приостановлено еще при назначении его на должность аудитора в 2018 году.

«Членство Михаила Меня в «Единой России» было приостановлено при назначении аудитором Счетной палаты. Это требование закона», — цитируют Хинштейна в официальном Telegram-канале единороссов в среду.

Михаилу Меню 60 лет.

Он работает в Счетной палате с июня 2018 года.

До этого он возглавлял министерство строительства и ЖКХ с ноября 2013 года по май 2018 года. Он не вошел в обновленный состав правительства после начала очередного президентского срока Владимира Путина. В июне глава государства предложил назначить Меня аудитором.

Главой Ивановской области Мень был с декабря 2005 года по середину октября 2013 года. Дело о хищении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году связано с делом преемника Меня на посту главы региона Павла Конькова, пояснил РИА «Новости» адвокат Конькова Анна Котова.

Летом прошлого года Конькова задержали по обвинению в хищении, следствие по его делу продолжается. Анна Коткова обратила внимание, что ее клиент не давал показания против Меня. К тому же она уточнила, что в материалах дела Мень не упоминается.