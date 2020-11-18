Закопали и забыли: почему в России растет недострой

Счетная палата по поручению президента России проверила ситуацию с незавершенным строительством и пришла к выводу, что по итогам 2019 года количество недостроя значительно выросло. В отчете СП (имеется в распоряжении «Газеты.Ru») указывается также рост трат на незавершенные объекты по всей России бюджетных средств.

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Всего сейчас в России 74,6 тыс. недостроенных объектов — коммерческих и строящихся за счет государства.

Количество недостроя по итогам 2019 года за счет средств федеральных ведомств составил 14,5 тыс. объектов, что на 13% больше, чем в 2018 году. Объем потраченных на это госинвестиций суммарно превысил 2,1 трлн рублей.

За счет региональных бюджетов недострой тоже вырос – до 60,1 тыс. объектов, что на 2,6%, больше, чем в 2018 году. Общий объем вложений – более 2,9 трлн руб.

Таким образом, государством в недострой к концу 2019 году было вложено уже более 5 трлн рублей, отметила Счетная палата РФ.

Основная проблема, способствующая росту недостроя в России — действующее нормативно-правовое регулирование, считают в Счетной палате. Ни Градостроительный кодекс РФ, ни иные нормативные правовые акты до сих пор даже не определяют понятие «незавершенное строительство».

Нет в российских законах и важнейшей нормы, ограничивающей многократное изменение сроков ввода объектов в эксплуатацию, что влечет риски систематического переноса сроков завершения строительства, уточняют аудиторы.

Но и это не все претензии.

Действующие законы позволяют федеральным и региональным властям, а также министерствами принимать решения о строительстве новых объектов, аналогичных тем, по которым строительство не было закончено.

Ранее Счетная палата уже указывала на проблемы с законодательством, однако соответствующие изменения в правовые акты, а их должны были подготовить Минэкономразвития и Минфин, так и не были внесены.

Выросло из 90-х

Некоторым объектам незавершенного строительства уже несколько десятков лет, они были законсервированы или брошены еще в 90-е годы прошлого века, отмечает заведующая кафедрой менеджмента недвижимости факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина.

«В те времена объемы вводимого жилья сократились в 2,5 раза и составляли порядка 30 млн кв. м в год вместо привычных темпов 76-78 млн кв. м, которые были в советские времена. Но несмотря на сокращение строительства, с тех пор рос недострой. Основная причина — недостаток или даже полное отсутствие финансирования на завершающей стадии», — говорит Иванкина.

Общественный омбудсмен по вопросам строительства Дмитрий Котровский указывает на несовершенство методики оценок стоимости строительных материалов и строительно-монтажных работ, применяемых Минпромторгом и Минстроем. Эти методики практически не учитывают инфляцию, курс рубля к твердым валютам и ряд других факторов, влияющих на конечную стоимость.

«В результате госконтракты часто не соответствует рыночным ценам и выделенных средств не хватает для того, чтобы завершить строительные работы», — говорит Котровский.

«Вторая причина из года в год растущего недостроя — многочисленные ограничения и барьеры в допуске компаний к контрактам. Повсеместно создана теневая вертикаль — от «решателей» до исполнителей, вклиниться в которую на условиях здоровой конкуренции практически невозможно», — считает омбудсмен.

Не решается и давняя проблема ритмичности финансирования строительных объектов, когда деньги исполнитель получает в конце года, например, в декабре, и не успевает выполнить строительно-монтажные работы в запланированные ранее сроки. «Хуже того, налоговая служба фиксирует на счетах исполнителя прибыль и начисляет налоги на эту сумму, уменьшая или вовсе уничтожая прибыль, на которую рассчитывал девелопер», — говорит Котровский.

Суд всегда на стороне государства

Усугубляет проблему сложившаяся судебная практика. В арбитражном судопроизводстве претензии в 100% случаев исходят от заказчика — государства, и суды, как правило, принимают сторону властей. К тому же в арбитражном суде дела рассматриваются без учета специфики строительной отрасли, и там доказать свою невиновность подрядчику значительно сложнее, считает омбудсмен.

«А вот в третейском суде для решения спорной ситуации стороны могут выбрать судью, обладающего необходимой квалификацией и опытом рассмотрения подобных дел. Только профессионал способен оценить насколько были объективными причины невыполнения тех или иных работ, насколько обязательными были траты на приобретение техники или, например, подготовительных работ», — добавляет Котровский.

Эксперты также солидарны в оценке того, что механизмы, заложенные в действовавшем ранее законодательстве, и поправки, внесенные за последние годы, сделали процесс госзакупок непрозрачным, обременительным и неконкурентным.

Например, по условиям контракта не менее 25% работ генподрядная организация должна выполнять самостоятельно. Но не все строительные компании могут позволить себе содержать большой штат узкопрофильных специалистов.

Критическую ситуацию с незавершенным строительством значительно усложнила пандемия и начавшиеся в этом году банкротства девелоперов, добавляет Иванкина. Она прогнозирует рост незавершенных объектов по итогам 2020 года и нескольких последующих лет.