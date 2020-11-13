Карантин с питомцем: как в России вырос спрос на животных

Необходимость проводить больше времени дома в этом году подняла спрос на домашних животных. С апреля по октябрь 2020 года пользователи «Авито» более чем в полтора раза активнее стали интересоваться животными, чем в аналогичный период прошлого года, подсчитали аналитики для «Газеты.Ru».

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Самый значительный рост спроса зафиксирован в разделе амфибий и птиц — их искали почти в два раза чаще. Птицы стоили в среднем 350 руб., а амфибий продавали в среднем за 50 руб., цены с 2019 года не изменились. Чуть менее популярными в этом году оказались грызуны, спрос на которых вырос на 73% год к году. Они стали дешевле на 20%, благодаря чему их стоимость на «Авито» составила в среднем 400 руб. На 41% больше пользователи искали на сайте рептилий и домашних хорьков. Эти питомцы в среднем стоили 1 тыс. руб. и 3 тыс. руб. соответственно — так же, как и в прошлом году.

Среди всех животных на «Авито» традиционно больше всех объявлений приходится на собак и кошек. В апреле-октябре этого года интерес со стороны пользователей платформы к собакам оказался на 51% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а приобретать кошек россияне хотели на 48% чаще.

Активнее всего в 2020 году россияне искали на сайте беспородных собак, которых обычно отдают даром. Вторыми по популярности были шпицы и йоркширские терьеры, в среднем стоившие их потенциальным владельцам 10 тыс. и 5 тыс. руб. соответственно. В пятерку самых популярных собачьих пород также вошли чихуахуа и немецкие овчарки, которых выставляли на продажу в среднем за 5 тыс. и 1,5 тыс. руб. соответственно.

Аналитики сервиса объявлений «Юла» также заметили, что пользователи начали проявлять высокий интерес к собакам породы мальтипу, спрос на которых вырос в три раза с начала года — заметный рост начался с марта, а пик поисковой активности по запросам на эту породу пришелся на июнь, подсчитали они для «Газеты.Ru».

Хозяева собаки этой породы рассказали редакции, что у заводчицы, у которой они брали питомца за 70 тыс. чуть более двух лет назад, сейчас такой щенок стоит 550 тыс. руб.

В разделе кошек пользователи тоже чаще всего ищут беспородных любимцев, большинство из которых можно забрать бесплатно. На втором месте по числу запросов на «Авито» находятся шотландцы: таких котят выставляли на продажу в среднем за 1 тыс. руб. Британские кошки находятся на третьем месте в рейтинге. Пятерку самых популярных пород в период с апреля по октябрь замыкают мейн-кун и бенгальские коты — кошек обеих пород можно было приобрести в среднем за 5 тыс. руб.

Примечательно, что в значительной части объявлений о продаже собак и кошек на «Авито» пользователи хотят отдать питомца даром. Во время карантина, во втором квартале, такие объявления о собаках на сайте составляли 58%, а о кошках - 69%. После карантина объявления «отдам даром» для собак составили 59%, а для кошек — 75%. При этом примерно половина запросов пользователей приходится именно на объявления о передаче животных бесплатно.

Так, собак продавали в среднем за 2 тыс. руб., что дешевле, чем в прошлом году на 60%. Кошек на «Авито» в этом году размещали по цене на 67% меньше, чем в 2019 году, — их стоимость составила в среднем 100 руб. Примечательно, что еще во втором квартале этого года, когда на домашних животных резко вырос спрос, собаки дорожали на 12% к предыдущему кварталу и на 20% год к году. Кошки за квартал дорожали на 6%, а за год — на 35%.

По данным «Юлы», спрос на домашних животных продолжает расти. В ноябре он вырос на 9% по сравнению с апрелем, чаще всего животных стали покупать рядом с домом. Спрос на покупку питомцев в пределах 1 км от дома увеличился в сентябре-октябре по сравнению с апрелем-маем на 16,5%. В сервисе предполагают, что на это указывают как удобство совершения сделки рядом с домом, так и доверие к продавцам из соседних районов.

Несмотря на общую неопределенность на фоне пандемии и падение платежеспособности населения, люди не хотят экономить на домашних животных. Россияне скорее откажутся от покупок для себя, чем для своих питомцев, отмечают аналитики оператора онлайн-касс «Эвотор».

По их данным, выручка зоомагазинов существенно сократилась только в первый месяц самоизоляции, в апреле — на 23% по сравнению с прошлым годом, и сокращение объема продаж зоомагазинов, скорее, говорит о том, что во время жесткого локдауна люди чаще заказывали товары для животных в онлайне.

В мае зоомагазины недополучили всего 9% выручки прошлого года, а с июня по октябрь выручка этого сегмента превышала прошлогоднюю. В частности, по итогам октября продажи зоомагазинов на 12% превысили показатели всего 2019 года, подсчитали аналитики компании для «Газеты.Ru».

Как ранее заметили аналитики Райффайзенбанка и Wildberries, рост продаж товаров для животных с января по сентябрь этого года на онлайн-платформе вырос почти в 8 раз год к году. В 27 раз выросли продажи гелей и мыла для питомцев, в 24 раза — расчесок, в 14 раз — наполнителей для лотков и клеток.



«Несмотря ни на какие экономические трудности, люди не готовы экономить на домашних любимцах. При этом россияне готовы тратиться не только на предметы первой необходимости – корма и гигиенические средства для животных — но и уделяют значительное внимание внешнему виду своих питомцев», — сказал директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко, отметив, что продажи одежды и обуви для кошек и собак в штуках выросли более чем в два раза год к году.