Пути раздора: в Госдуме выступили против чешских трамваев

В конце сентября депутат Госдумы Тамара Плетнева направила главе Минпромторга Денису Мантурову письмо с предложением проверить, насколько в действительности можно считать российскими трамвайные вагоны, которые «Синара» планирует производить на своем калужском заводе по лицензии от чешской «Шкоды».

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Раньше вагонов не выпускали

В письме парламентарий ссылается на то, что входящий в структуру компании завод «Калугапутьмаш» специализируется на производстве путевой техники, и раньше никаких трамвайных вагонов не выпускал. «Газета.Ru» направила запрос в компанию «Синара», но на момент публикации материала получить от нее ответ не удалось.

Плетнева считает, что объявленное партнерство двух компаний на деле может оказаться лишь прикрытием для очередной «отверточной сборки».

Проще говоря, в Калуге будут просто собирать воедино импортные машинокомплекты без достаточного уровня локализации.

Проблема в том, что в конце апреля российское правительство запретило закупать иностранную железнодорожную технику и трамваи для государственных и муниципальных нужд. А чтобы закупка была одобрена, техника должна попасть в специальный реестр, а перед этим – получить в соответствии с постановлением Правительства РФ № 719 от Минпромторга заключение, подтверждающее, что технику произвели на территории России. Есть ли у «Калугапутьмаша» это заключение, на данный момент неизвестно, однако информации о трамваях, произведенных на мощностях этого предприятия, в реестре нет.

Госденьги выброшены на ветер?

Тамара Плетнева в своем письме отмечает, что несколько российских госкорпораций уже инвестировали значительные средства в производство новых технологичных трамваев на территории страны, а на соответствующих предприятиях заняты более 5 тыс. человек.

По сути, это означает, что деньги госкомпаний были потрачены зря, а заказы на трамвайные вагоны могут достаться по сути иностранной компании, несмотря на действующий в этом отношении запрет.

«Получается, что вместо создания условий для развития собственной промышленности мы занимаемся поддержкой экономик других государств, часто ведущих недружественную политику по отношению к нашей стране», – написала депутат Госдумы от фракции КПРФ.

close Виталий Тимкив/РИА «Новости»

«Закупка трамваев иностранного происхождения нанесет особый ущерб двум системообразующим российским корпорациям — «Ростеху» и «Роскосмосу», которые рассматривают трамвайное производство на площадках АО «Уралтрансмаш» и АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод» соответственно как важный фактор увеличения в производстве доли продукции гражданского назначения», — говорится в запросе парламентария.

Откуда берется российское

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному прокомментировали курс государства на импортозамещение, успешно реализуемый в России на протяжении последних 6 лет.

В частности, преподаватель Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Галина Кузнецова отметила, что на практике наша страна часто сталкивается с выбором: либо «отверточная сборка», либо ничего.

«Не понимаю, как такая кооперация может серьезно навредить отдельно взятой отрасли или российской экономике в целом. Самый показательный пример – автопром, который начал развиваться как «отверточная» сборка в середине 2000-х годов, и сейчас в этой отрасли довольно высокие показатели локализации производства. А вообще в мире сейчас нет ни одного «национального» автомобиля, все запчасти которого были бы произведены в одной стране», – говорит эксперт.

Руководитель центра экономических исследований Института Нового общества Василий Колташов высказал противоположное мнение.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт заметил, что в случае кооперации мультипликативный эффект играет на пользу зарубежной экономике, а не российской: «Закупая зарубежную продукцию, мы тем самым дарим рабочие места и прибыль экономике других стран, в данном конкретном случае – Чехии, которая к тому же является одним из главных проводников американской санкционной политики в отношении России наряду с Польшей».

«Кооперация с другими странами для выпуска рельсового транспорта нам не нужна. В России есть собственное современное производство трамваев. Поэтому решение правительства о запрете закупки иностранных аналогов для государственных и муниципальных нужд очень правильное и направлено на развитие нашего собственного производства и обеспечение рабочими местами. Это закономерное продолжение политики импортозамещения», – объясняет экономист.

Комментируя факт отсутствия сведений о трамваях калужского производства в реестре Минпромторга, Василий Колташов отметил, что это говорит о том, что на данный момент ни «Калугапутьмаш», ни «Синара» подтвердить российское происхождение своей продукции не могут. И выразил сожаление, что в России довольно распространена порочная практика, когда конкурсы выигрывают компании, не имеющие документов, подтверждающих факт производства той или иной продукции на территории России.

Не все так радужно

Вместе с тем, эксперты едины во мнении о том, что Россия находится в особом положении, в том числе и из-за западных экономических санкций, действующих на протяжении нескольких лет.

Очевидно, что настолько сильно разбросанное по миру производство несет в себе угрозу ограничения поставок необходимых запчастей, и в этом уже успела убедиться группа ГАЗ. В начале этого года Олег Дерипаска был вынужден приступить к распродаже активов подконтрольной компании из-за угрозы западных санкций.

Тогда он открыто заявил, что если ГАЗ попадет под ограничения, весь завод просто обанкротится.

Дело в том, что та же «Газель Next» сильно зависит от поставок иностранных комплектующих. И если из-за санкций иностранные поставщики не смогут работать с ГАЗом, собирать популярный в России коммерческий автомобиль будет попросту не из чего.

Как раз на днях «Интерфакс» со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова сообщил, что шведская компания Quintus Technologies AB отказалась поставлять запчасти для промышленного пресса группе «ГАЗ».

И это было одним из аргументов при принятии правительством решения о запрете закупать иностранную железнодорожную технику и трамваев для государственных и муниципальных нужд. Это исключает ситуацию, когда в тендерах участвуют компании, которые не производят технику целиком самостоятельно, а просто собирают ее из импортных комплектующих. А значит, значительно снижает экономические риски.

Это важное обстоятельство, кстати, и затрагивает Плетнева в своем обращении.

«Закупка подвижного состава иностранного происхождения либо, как в случае с трамвайными вагонами «Шкода», лицензионная сборка иностранной техники, могут нести существенные риски для экономики РФ. Ведь не исключена ситуация, при которой поставки комплектов, запчастей и расходных материалов могут быть перекрыты, а сопровождение эксплуатации – прекращено», – пишет парламентарий Мантурову.

В этой ситуации, все эти факторы приведут к невозможности использовать технику, которая в итоге повиснет на балансе транспортных организаций мертвым грузом.

То есть по сути, реальное, а не фейковое импортозамещение – вопрос сохранения национальной безопасности Российской Федерации. Ни больше и ни меньше.