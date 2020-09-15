Как на Западе: МРОТ рассчитают по часам

Пункт «о введении в дополнение к МРОТу понятия минимального размера часовой ставки» добавлен в список предложений к проекту текста Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством России на 2021–2023 годы. Об этом во вторник 15 сентября сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий документ правительства.

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В документации уточняется, что сторонам еще понадобится выработать единую позицию по этому вопросу. В бумагах конкретизируется, что минимальная почасовая ставка может применяться «для занятых по краткосрочным трудовым договорам, в первую очередь работникам с почасовой оплатой труда».

Генсоглашение необходимо для выработки основных направлений работы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). Пока документ носит необязательный характер, поскольку все предложения находятся в стадии обсуждений.

Финальный проект документа должен быть готов до конца октября.

В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой (координирует работу комиссии) подтвердили работу над почасовым МРОТ, но посчитали преждевременным говорить об этом. В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) заявили, что эта идея исходит из правительства, а они к предложениям по улучшению условий труда отношения не имеют. Минтруд России в свою очередь хотел бы обсудить этот вопрос со всеми сторонами, при условии, что новое понятие дополнит определение нынешнего МРОТ и не снизит уже существующие гарантии.

По действующему закону ежемесячная зарплата работника, выполнившего норму труда, не должна быть ниже МРОТ, причем в зависимости от региона (северные надбавки) она может быть увеличена на соответствующий районный коэффициент и процентные надбавки, напомнили в Минтруде.

«Применение МРОТ обязательно вне зависимости от срока трудового договора и системы оплаты труда. Если человек отработал неполное время, то заработок начисляется пропорционально, но не ниже МРОТ в пересчете на полную месячную ставку»,

— сказали в министерстве.

У руководителей профсоюза ФНПР идея улучшить условия почасового труда работников вызвала много вопросов. В частности, представитель профорганизации Елена Косаковская недоумевает, как именно считать отработанные часы, как определить справедливый минимум за час, пишет газета.

«Если вычислить минимальную часовую зарплату пропорционально месячному МРОТу, сумма получится очень скромной, меньше 100 рублей. С другой стороны, если в качестве минимума за час работы установить, допустим, 200 рублей, возникнет дискриминация работающих за месячный МРОТ», — приводит газета рассуждения работницы профсоюза.

Косаковской также неясно, останутся ли при введении почасового минимума доплаты за труд в ночное время или тяжелые условия.

Сейчас государством МРОТ установлен в размере 12,1 тыс. рублей. В зависимости от месяца в пересчете на один день размер почасовой оплаты будет плавать из-за того, что количество рабочих дней не во всех месяцах одинаковое.

Российский союз промышленников и предпринимателей, представляющий в этом вопросе сторону работодателей, пока не сформулировал собственную позицию. Об этом сообщил вице-президент союза Федор Прокопов. Он считает, что в самой идее ничего плохого нет, но ему непонятно, зачем вводить новое понятие. Прокопов напомнил, что МРОТ отличается в зависимости от месяца и субъекта федерации (в каждом регионе России установлен свой уровень МРОТа). Зарплату ниже минимальной получают меньше 2% россиян.

Минимальная ставка почасовой оплаты труда уже существует в развитых странах. К примеру, в Германии она равняется €8,5 (примерно 755 рублей), в Болгарии — €6, в Румынии — €7,7, в Венгрии и Латвии — €9,9. Средняя почасовая ставка в Европе составляет €27,7–31,4, а самая высокая почасовая оплата установлена в Дании, Люксембурге и Бельгии: €44,7, €41,6 и €40,5 соответственно. В США федеральная минимальная ставка оплаты часа труда составляет $7,25 (545 рублей).

В России почасовой МРОТ необходим тем, кто получает около 70–80 рублей в час, и таких граждан немного, считает проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. В то же время в законодательстве остаются возможности для ухода работодателей от выплаты «минималки». Например, заключение договоров гражданско-правового характера, также сотрудникам предлагают оформиться в качестве самозанятых, отметил Сафонов.