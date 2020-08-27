«У себя оставим миллиард»: о чем Лукашенко договорился с Россией

На фоне протестов оппозиции белорусский президент Александр Лукашенко предпринимает попытки стабилизировать экономическую ситуацию в республике. В четверг, 27 августа, на совещании с промышленниками Лукашенко заявил о договоренностях с президентом РФ Владимиром Путиным о рефинансировании части госдолга перед Россией, пишет агентство «БелТА».

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Речь идет о реструктуризации задолженности в размере $1 млрд. Причем ранее белорусские власти считали, что Россия должна Белоруссии $630 млн.

Плюс-минус миллиард долларов

На каких условиях будет рефинансирован миллиард пока не известно. Но, как пояснил Лукашенко, Белоруссия в ближайшее время не планирует возвращать этот долг.

«Мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты», — сказал белорусский глава.

Он также заверил белорусов, что не допустит девальвации белорусского рубля. «Сейчас уже в открытую наши внутренние негодяи призывают дестабилизировать финансовый рынок. Некоторые люди же этому поддаются — валюту из банков забрать и так далее», — негодовал Лукашенко.

Но девальвация нацвалюты уже началась де-факто, отмечает старший аналитик «Альпари Евразия» (Минск) Вадим Иосуб. С начала года доллар в РБ подорожал на 26,51%, евро — на 33,86%, российский рубль — на 4%. «Во многих банках наблюдается дефицит наличной валюты, купить ее можно лишь в случае, если до этого кто-то ее сдал, но таких не много», — поясняет Иосуб.

Лукашенко транслирует гражданам иную ситуацию. Запасов твердой валюты в Белоруссии достаточно, никакой катастрофы с наличной валютой нет, заверил Лукашенко. «Да, в каких-то обменниках когда-то может не хватать наличности. Но это всегда бывает, если повышенный спрос», — отметил Лукашенко.

Он сказал, что если белорусы хотят забрать свои деньги из банков – «пожалуйста, берите». «У нас абсолютно достаточно резервов, чтобы на приемлемом уровне сдержать приемлемый для нас курс», — уточнил белорусский президент.

Золото есть, но вы терпите

Между тем после завершения президентской избирательной кампании 9 августа белорусы начали массово снимать вклады и менять рубль на доллары и евро. Лукашенко также заявил, что у Белоруссии имеется еще один стабилизирующий фактор — золотовалютные резервы.

«Как чувствовал: три месяца назад поставил задачу все золотовалютные резервы вернуть в страну, особенно золотой запас. У нас до грамма золота возвращено в страну», - подчеркнул он.

Лукашенко также надеется на приток валюты в страну за счет роста экспорта. «Сейчас экспорт наш пошел неплохо, особенно в РФ, КНР», — отметил глава государства.

Золотовалютные резервы Белоруссии за 2019 год выросли почти на 30% — до $9,4 млрд. Сейчас в Нацбанке хранится 42 тонны золота. По данным на 1 августа объем резервов составил $8,9 млрд.

При этом внешний госдолг страны почти вдвое больше – $18 млрд. Это почти треть всего ВВП страны.

О ситуации в Белоруссии в четверг высказался и российский президент: по просьбе Лукашенко в России сформирован «резерв из сотрудников правоохранительных органов» на тот случай, если политическая ситуация в Белоруссии будут выходить из-под контроля.

По мнению первого вице-президент Центра политтехнологий Алексея Макаркина, этот месседж Путина адресован в первую очередь западным странам. «Путин дает понять, что Белоруссия — зона исключительных интересов России, и если с Украиной не получилось, то Белоруссию уж точно отпускать на Запад никто не собирается, сформирован ударный контингент», — говорит Макаркин.

Возвращение статуса «последнего диктатора Европы»

У этих политических обязательств есть и экономическая проекция, отмечает эксперт.

Рефинансирование долга Белоруссии — первое следствие политических договоренностей двух лидеров. При этом еще неизвестно, насколько Лукашенко готов воспользоваться помощью Москвы в решении конфликта с оппозицией.

«Для Лукашенко ценнее всего суверенитет. Он борется за власть и не готов на полную интеграцию с Россией. Но и Москва не доверяет Лукашенко, он скользкий и верткий политик. Но и замены ему пока нет», — говорит Макаркин, полагая, что сейчас может наступить пауза в политических взаимоотношениях Москвы и Минска.

Многое будут зависеть от позиции европейских стран, приступивших к обсуждению ситуации в Белоруссии. ЕС, как известно, не признал легитимными итоги президентских выборов в РБ. 27 августа в Берлине проходит совещание глав МИД стран ЕС.

Обсуждается вопрос о введении экономических санкций против Белоруссии и даже включение в санкционный список самого Лукашенко, который ранее уже носил титул «последнего диктатора Европы».

Не исключено, что ЕС предстоит пересмотр своей стратегии в отношении к Белоруссии и России, отмечает руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Расширение санкций может привести к еще большему охлаждению отношений, которые и так переживают не лучшие времена. В западных СМИ пишут о том, что доверие канцлера Германии Меркель к президенту Путину опустилось до исторического минимума», — говорит эксперт.

«Лукашенко хотел, но не мог получить кредиты от западных финансовых институтов, от МВФ. И все из-за нежелания проводить структурные реформы в экономике, сокращать неэффективный госсектор, создавать систему социальной поддержки безработных (сейчас пособие по безработице в Белоруссии — $10 в месяц).

При этом правительство РБ активно пользовалось кредитами на инфраструктурные проекты от Всемирного Банка и ЕБРР, размещало еврооблигации на западных рынках. Сейчас все эти возможности закрыты, потому что большинство стран в мире не признало официальных итогов выборов», — говорит белорусский эксперт Вадим Иосуб.

Белоруссия экономически и финансово сильнее всего привязана, конечно, к России, уточняет ведущий аналитик группы «Суверенные рейтинги» S&P Global Ratings Максим Рыбников. «Это видно, например, из статистики экспорта товаров: в 2019 году доля России составила 41% в общем объеме экспорта, а с ЕС — 25%», — говорит Рыбников.

И около половины внешнего долга Белоруссии — это долг перед РФ. До конца года Белоруссия обязана выплатить по внешним долгам $1,1 млрд. Из них 45% — это долговые обязательства перед Россией по ранее выданным займам.

«Поэтому готовность России рефинансировать эти кредитные линии имеет важнейшее значение для платежного баланса страны. Также Россия до сих пор предоставляет Белоруссии ряд субсидий, в том числе, по поставкам нефти и газа», — отмечает эксперт.

В прошлом Белоруссия вела переговоры о кредитной программе МВФ, но договоренности так и не были достигнуты. «Если это не было сделано тогда, то в сегодняшних условиях предоставление кредита от ЕС или МВФ кажется еще менее вероятным», — заключает Рыбников.

«В экономическом плане Лукашенко остается только уповать на помощь России и Китая, которые де-факто признали итоги выборов. А для США и ЕС Лукашенко, скорее, экс-президент», — согласен Коган.

При этом идея интеграции Белоруссии в состав России раздражает не только президента Лукашенко, но крайне непопулярна и в белорусском обществе, отмечает Иосуб.

«Именно по этой причине еще в прошлом году России не удалось продавить так называемую «31-ю дорожную карту», которая, по сути, вела к утере суверенитета РБ. После последних событий маловероятно, что в Белоруссии прибавилось количество сторонников идеи интеграции с Россией», — отмечает Иосуб, добавляя, что, по большинству соцопросов, белорусское общество выступает за тесное экономическое сотрудничество со всеми партнерами, но исключительно негативно относится к утрате независимости.