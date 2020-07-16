Кирпич на кирпич: обманутых дольщиков станет еще больше

Счетная палата РФ выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам. Об этом говорится в отчете, обнародованном на официальном сайте СП в четверг 16 июля.

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Количество недостроенных домов растет. «На март текущего года в Единый реестр проблемных объектов включено более трех тысяч домов и свыше тысячи застройщиков в 76 регионах», — отметила аудитор Светлана Орлова.

По ее мнению, риски возникли из-за снижения покупательной способности населения, а также «участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков».

При этом достоверной информации о количестве россиян, пострадавших от действий недобросовестных девелоперов до их пор не существует. С середины 2019 года регионы не ведут реестр граждан, чьи права были нарушены девелоперами.

На июль прошлого года в реестре числилось порядка 48 тыс. человек.

Сколько дольщиков пострадали неизвестно

«В то же время по различным экспертным оценкам, их общее количество сейчас составляет от 180 до 200 тыс. человек. Поэтому Счетная палата рекомендует правительству в первую очередь провести совместно с регионами полную инвентаризацию обманутых дольщиков», – отметила аудитор Орлова.

В СП считают, что сейчас важнее всего оценить финансовые возможности бюджетов всех уровней по софинансированию программ помощи обманутым дольщикам.

По оценке Фонда защиты прав дольщиков на 1 января 2020 года, необходимо достроить 3137 жилых домов. На это потребуется, как минимум 686 млрд рублей.

В свою очередь «ДОМ.РФ» подсчитал, что только из федерального бюджета в 2020-2024 годах на эти цели потребуется порядка 722 млрд рублей. При этом законом о бюджете Фонду в 2020 году предусмотрено только 3 млрд рублей, а в 2021 - 2022 годах бюджетные ассигнования вообще не были запланированы.

Аналогичная ситуация складывается и по региональным бюджетам. Так, в 2020-2022 годах средства на достройку проблемных объектов предусмотрены только в 31 регионе в размере немногим более 40 млрд рублей.

В апреле кабмин обсуждал проблемы недостроя и было решено выделить на решение этой проблемы 30 млрд рублей.

«Еще 30 миллиардов рублей направим на решение проблем обманутых дольщиков», — пообещал премьер Михаил Мишустин.

Премьер добавил, что с этими средствами Фонд защиты прав дольщиков достроит объекты и решит проблемы как минимум 10 тысяч граждан.

Большинство регионов, судя по «дорожным картам», планировали полностью восстановить права обманутых членов долевого строительства в 2020-2022 годах. Отсутствие финансирования, особенно в условиях распространения короновируса, создает существенные риски незавершения мероприятий в установленные сроки, что вызовет рост социальной напряженности, признают в СП.

Наиболее сложная ситуация складывается там, где больше всего строят — в Москве, Московской, Ленинградской, Нижегородской областях и Краснодарском крае.

Ранее 4 июля стало известно, что в Московской области были восстановлены права всего 150 дольщиков. В Чехове восстановлены права 120 обманутых, еще 33 человека получат ключи от квартир в Ленинском округе. Об этом сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Зарплаты высокие, результата нет

Было выдало разрешение на ввод в эксплуатацию дома № 16 на 130 квартир на улице Чехова в городе Чехов. Первоначальный срок ввода жилого дома был запланирован на четвертый квартал 2014 года, но не был соблюден застройщиком ООО «Сбыт и Сервис» из-за финансовых трудностей.

Также разрешение на ввод в эксплуатацию выдали жилому комплексу «АиБ» в поселке Мещерино Ленинского округа Московской области. Первоначальный срок ввода жилого комплекса (33 дольщика) был запланирован на четвертый квартал 2017 года, однако он был нарушен застройщиком ООО «Коробово - 1» из-за недостатка финансирования.

О возможном росте числа обманутых дольщиков в связи с временной приостановкой строек из-за эпидемии коронавируса ранее предупреждал также вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

Наконец, у Счетной палаты имеются претензии и к работе Фонда защиты прав дольщиков. Аудиторы указали на многократное превышение заработной платы сотрудников фонда относительно средней по России и Москве. «При этом высокий уровень зарплат пока не подкреплен значимыми результатами», — отметили аудиторы СП РФ.

Федеральный фонд защиты прав дольщиков был зарегистрирован в октябре 2017 года. Застройщики обязаны перечислять в него взносы в размере 1,2% от договора долевого участия по всем строящимся объектам. Средства фонда направляются на достройку проблемных объектов.