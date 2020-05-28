«Надежда России» : «Академик Черский» вышел из порта Мукран

Трубоукладчик «Академик Черский», который принадлежит дочерней компании «Газпрома», вышел из германского порта Мукран. В этом порту находится логистический терминал проекта строительства «Северного потока — 2». О передвижениях трубоукладчика говорят данные систем контроля передвижения морских судов MarineTraffic, VesselFinder и Myshiptracking. В немецком порту «Академик Черский» стоял с 8 мая.

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Согласно данным тех же порталов, трубоукладчик после выхода из порта остановился примерно в четырех милях (6,4 км) к юго-востоку от Мукрана.

Стоит отметить, что тремя неделями ранее «Академик Черский», который способен достроить «Северный поток — 2», пришел из территориальных вод России, где в течение нескольких дней после перехода из Находки находился на рейде порта Балтийск. Там судно пополнило запасы топлива, провизии и воды, а также взяло на борт дополнительных членов экипажа, передает «Интерфакс».

«Академик Черский» был приобретен «Газпромом» в 2015 году. Компания хотела быть независимой от зарубежных подрядчиков и санкционных рисков, которые могли возникнуть при реализации новых проектов экспортных газопроводов. В 2017 году судно пришло в Россию, после чего оно проходило модернизацию и дооснащение на Находкинском судоремонтном заводе.

При строительстве «Северного потока — 2» возникла ситуация, при которой понадобилось использование «Академика Черского» — США ввели санкции в отношении зарубежных партнеров России по этому проекту.

В декабре прошлого года американский президент Дональд Трамп подписал эти ограничительные меры. Согласно им, уже в январе европейские компании, помогающие в трубоукладке газопровода, должны были выйти из проекта, иначе они могли попасть под американские санкции.

Так, буквально сразу после предупреждения американских властей от участия в строительстве «Северного потока — 2» отказалась швейцарская компания Allseas и вывела все свои суда. Тогда российская сторона задействовала своего трубоукладчика, отметив, что проект будет реализован, но с некоторыми задержками. К началу мая «Академик Черский» добрался до Мукрана, где находится логистический терминал проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2» и хранятся трубы, необходимые для завершения строительства.

Немецкое издание Mitteldeutscher Rundfunk описывает российское судно так: «Надежда России имеет 150 метров в длину и около 40 метров в ширину и вот уже несколько дней находится в порту Мукран неподалеку от города Засниц на Рюгене. Это судно-трубоукладчик «Академик Черский».

В материале также отмечается, что «Северный поток — 2» необходим для того, чтобы «удвоить мощности газопровода, соединяющего Россию и Германию по дну Балтийского моря, с 55 до 110 млрд куб. м газа в год».

Автор статьи напоминает, что после введения американских санкций между Россией, Европой и США завязался «ожесточенный спор». «Вашингтон утверждал, что «Северный поток — 2» усиливает зависимость Европы от России. Москве действительно так было бы проще ограничивать поставки газа соседям, от которых она больше не зависела бы как от транзитеров «голубого топлива». Берлин в свою очередь критиковал санкции США, называя их вмешательством в европейские дела», — указано в материале. Причем сообщения о «российском давлении» звучали на фоне заявлений президента России Владимира Путина о том, что «Северный поток — 2» — исключительно экономический, а не политический проект.

В то же время США заявляли, что намерены вывести свой сжиженный природный газ (СПГ) на европейский рынок, но основным конкурентом является Россия. Пытаясь прикрыть действие санкций «заботой о Европе», США намерены были полностью остановить реализацию проекта. Так, министр энергетики США Дэн Бруйетт говорил, что «Россия не в состоянии достроить «Северный поток — 2» без иностранной помощи», передает Mitteldeutscher Rundfunk.

«Но с тех пор как «Академик Черский» прибыл на Рюген, речь вновь зашла о том, что Россия все-таки способна закончить строительство», — добавляется в материале. В связи с этим американские власти пригрозили санкциями уже «Газпрому», если тот решит использовать «Академика Черского». Таким образом, подчеркивает MR, «российский концерн не сможет больше вести бизнес в США и потеряет доступ к своей собственности на их территории».