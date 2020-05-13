Может не хватить: России стоит подумать о зерновых резервах

По прогнозам USDA, Россия в предстоящем сельскохозяйственном году может собрать 77 млн тонн пшеницы, 35 из которых смогут уйти на экспорт. По этой культуре страна в очередной раз займет первое место в мире: на втором окажется Евросоюз (28,5 млн тонн) и Канада (24,5 млн тонн).

Реклама

Хорошие перспективы на зарубежном направлении в комментарии «Газете.Ru» подтвердили и в Российском экспортном центре (РЭЦ): «Спрос на российскую пшеницу достаточно стабилен и не особо подвержен ситуации с пандемией. В текущем году Россия сохранит лидерство по поставкам пшеницы и останется одним из крупнейших экспортеров зерновых в целом».

В общем зачете пока все не так хорошо, но у России есть шанс закрыть тройку лидеров по общему сбору пшеницы: на первом месте останется Китай (135 млн тонн), а на втором – Индия (103 млн тонн).

Вдобавок отечественные аграрии могут рассчитывать на сбор 39,4 млн тонн кормовых культур, среди которых – кукуруза, овес, рожь, сорго и несколько других. По этой статье экспорт нашей страны в предстоящем году может составить до 8,2 млн тонн.

В Минсельхозе РФ тоже сделали оптимистичный прогноз по результатам нового аграрного года. Еще в конце апреля замглавы ведомства Джамбулат Хаутов подтвердил, что в этом году общий сбор зерновых культур составит 125,3 млн тонн.

Кормить и зарабатывать

Российский аграрный экспорт остается одной из самых перспективных отраслей экономики, хотя с поставками нефти за рубеж он не сравним. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС)

в прошлом году Москва отправила на мировой рынок 31,8 млн тонн пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи), заработав на этом $6,4 млрд, а сырой нефти продала на $121,4 млрд.

Но в нынешних условиях, когда ключевые экспортеры нефти вынуждены урезать добычу, высокий спрос на зерно сохраняется, ведь вне зависимости от ситуации в мировой экономике, нужно что-то есть. Этот тезис хорошо демонстрирует статистика:

в марте закупочные цены на отечественную пшеницу подскочили до 13,3 тысячи рублей за тонну, в то время как нефть марки Urals упала до 12,9 тыс. руб. за тонну.

Более того, за первые четыре месяца этого года, по данным агентства ИАА «ПортНьюс», которые приводит профессиональный портал «Зерно Он-Лайн», в порту Ростова-на-Дону за первые четыре месяца этого года объем перевалки зерновых вырос на 59% до 3 млн тонн, в то время как аналогичный показатель у нефтепродуктов – в два раза ниже (1,5 млн тонн при росте на 14%).

Шкуру делить пока рано

В новом сельскохозяйственном году у России есть все шансы отвоевать дополнительную долю мирового рынка зерна: многие эксперты ждут падения урожайности в Европе, США и Канаде – опасения вызывает климатическая обстановка и текущие показатели посевных.

В целом отечественное зерно становится более привлекательным еще и из-за падения курса рубля. Но это не значит, что России нужно стремиться заработать как можно больше за счет дополнительных поставок за рубеж. В РЭЦ напомнили, что оборотной стороной снижения курса рубля остается увеличение закупочных цен на зерно для российских перерабатывающих предприятий – прежде всего мукомольных и комбикормовых. Поэтому для обеспечения баланса зерновых в России Минсельхоз в текущем году ввел квотирование экспорта зерна и проводит зерновые интервенции.

В беседе с «Газетой.Ru» руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности ВШКУ РАНХиГС Анатолий Тихонов напомнил, что экспортные возможности нашей страны будут понятны только тогда, когда урожай будет собран и попадет на склады.

Дело в том, что климатические изменения наблюдаются по всему миру, и Россия — не исключение.

«Зима была теплая, с небольшим снежным покровом, поэтому аграрии столкнулись с нехваткой влаги в почве, – напомнил Анатолий Тихонов. – Это в принципе в южных краях повсеместно, сейчас там жарко, наступают засушливые времена. В центральной части более-менее спокойно. И поэтому мы сейчас смотрим, что у нас с прогнозами на урожай».

Аналогичные опасения выразил и генеральный директор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко: прогнозы сбора зерновых снижаются из-за того, что часть озимых повредили заморозки на юге страны, а в Ставропольском крае посевам грозит засуха,

рассказал он «Интерфаксу». Поэтому новый прогноз компании – 123,3 млн тонн зерновых и 74 млн тонн пшеницы. По предыдущим оценкам – 128 и 79 млн тонн соответственно.

По оценкам Гидрометцентра, засуха угрожает Крыму, Краснодарскому краю, Астраханской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Липецкой, Брянской и Курской областям.

Кроме того, возможности аграриев в этом году могут быть ограничены еще и потому, что они несут не только рублевые затраты: за валюту покупаются средства защиты растений и часть семенного фонда.

Главное – себя прокормить

В беседе с «Газетой.Ru» Анатолий Тихонов из РАНХиГС добавил, что сейчас самое главное – определиться, сколько зерновых нужно оставить в резерве страны, а уже после этого заниматься проблемами экспорта.

«На мой взгляд мы должны иметь минимум полугодовой запас резервов, а это повлияет на экспортную составляющую. Потому что слишком поспешная отгрузка в итоге приведет к внутреннему дефициту, а это, в свою очередь, скажется и на внутрироссийских ценах»,

– уверен эксперт.

Но даже если урожай не подведет, резко повысить поставки зерна за рубеж все равно вряд ли получится – помешают инфраструктурные проблемы. Анатолий Тихонов напомнил, что основная часть зарубежных поставок зерновых из России идет морем, а в портах традиционно наблюдаются «пробки».

«Есть еще одна проблема с новыми покупателями – логистические ограничения. Мы не можем выгрузить больше 40-50 млн тонн. И эти объемы уже в основном законтрактованы. Главный источник доставки зерна другим странам — это через порты, а у нас здесь пробки и по приемке и по отгрузке и по судам», – уверен Анатолий Тихонов.