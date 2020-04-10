«Нужно что-то есть»: малый бизнес пошел по домам

Ограничение передвижения россиян из-за общероссийского режима самоизоляции поставило бизнес в тяжелое положение. Но многие предприниматели нашли выход из этой ситуации и предлагают оказывать свои услуги на дому у клиента или задействуют доставку.

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Наиболее распространенные предложения на сайтах объявлений — ремонт техники с доставкой на дом. Причем зачастую частники берутся сразу за все виды работ — от починки телефона, ноутбука и стиральной машинки до изготовления ключей. При этом обещают соблюдать стерильность при проведении работ. Такие предложения предполагают платную доставку.

«Доставка курьером в оба конца обойдется в 700 рублей. Диагностика ноутбука — еще 500 рублей. Далее созвонимся, скажем, в чем была проблема, обсудим стоимость работ. Если все устраивает, то принимается к делу. В течение одного-двух дней сделаем, стоимость услуг по ремонту от 1,5 тыс. руб и выше в зависимости от сложности и запчастей», — рассказал «Газете.Ru» москвич Виктор, он предлагает удаленный ремонт компьютерной и бытовой техники.

Жительница столицы Алена оказывает услуги удаленного общения, что было востребовано и до пандемии коронавируса, но сейчас, по ее словам, спрос вырос. Поэтому в ее объявлении указано: «подруга, общение во время карантина».

«Сейчас люди стали обращаться ко мне чаще из-за того, что находятся в замкнутом пространстве. В основном звонят люди среднего возраста, причем не могу сказать, кто чаще — женщины или мужчины.

У них усилилась тревожность, страхи. И очень много стрессов из-за бытовых ссор, число которых очень выросло, очевидно, из-за самоизоляции, — рассказала «Газете.Ru» Алена.

Вызвать на дом можно кальянщика с кальянами в широком ассортименте, фитнес-тренера, парикмахера, специалиста по маникюру, депиляции, шугарингу и даже массажиста. Во всех случаях предприниматели обещают соблюдать меры предосторожности для того, чтобы не заразить и не заразиться.

«Я, к примеру, выезжаю со своим столом, после каждого клиента его дезинфицирую. Работаю в маске, простыни у меня одноразовые. Да, конечно, есть риск заразиться, а что делать? Есть-то что-то нужно», — объясняет массажист Евгений, житель Москвы.

Впрочем, не всем малым предпринимателям удается найти выход из тяжелой ситуации. По оценкам аналитиков банка JPMorgan Chase, предприятиям малого бизнеса собственных средств хватит примерно на 27 дней карантина.

«Что касается денежных резервов, то большинство малых предприятий имеют такой уровень денежных резервов, который не обеспечивает достаточную финансовую подушку перед лицом значительного экономического спада или других потрясений», — говорится в исследовании банка. Аналитики отмечают, что для большинства малых предприятий денежные резервы являются важнейшим инструментом решения потребности в ликвидности. Свободные деньги нужны для оплаты труда сотрудников и поставщиков. И это особенно актуально для малого бизнеса, поскольку он даже сильнее, чем трудоустроенные физлица, ограничен в кредитах и других источниках финансирования.

Отчет JPMorgan сформирован на статистических данных американского финансового рынка, но опрошенные «Газетой.Ru» аналитики подчеркивают, что его выводы актуальны и для других стран. Правительство России уже объявило о налоговых послаблениях, которые коснутся в том числе и малого бизнеса. Но одни лишь налоговые послабления принципиально положение малого бизнеса не изменят, считает управляющий партнер юридической фирмы Solid Case Юлия Ткачева.

«Что сейчас предпринимает правительство — это, конечно, лучше, чем ничего. Но все эти меры направлены на наиболее пострадавшие отрасли, есть даже специальный реестр. Но малый бизнес тоже сильно пострадал, трафик упал у всех. Много вопросов по этой помощи: почему дали отсрочку только этим отраслям, почему такие маленькие лимиты по кредитным «каникулам»? И, наконец, все это отнюдь не безвозвратные субсидии, потом все придется отдать. А где гарантия, что страна не уйдет в глубокую рецессию и будут деньги потом?» — задается вопросом Ткачева.

По словам эксперта, банки при образовании долга у предпринимателя ведут себя зачастую недобросовестно: вместо того чтобы пойти на реструктуризацию, изымают активы у бизнесменов. Государство взаимоотношения кредиторов и должников пока не регулирует.

«Малый бизнес наиболее уязвим, у них нет накопленной подушки безопасности, как у средних и больших компаний, нет возможности инвестировать, чтобы иметь пассивный доход. Зачастую люди живут сегодняшним днем. Даже мораторий на банкротство установлен для определенного перечня отраслей», — заключила Ткачева.