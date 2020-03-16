Трамп доволен: ФРС США понизила ключевую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США приняла решение с 16 марта снизить ключевую ставку до 0,25%. Как сообщает РИА «Новости», этот шаг был предпринят на фоне распространения нового типа коронавируса.

«ФРС призывает кредитные организации прибегнуть к «дисконтному окну», чтобы помочь обеспечить спрос на кредит от домохозяйств и предприятий в такое время», – говорится в сообщении ведомства.

Это снижение ставки стало вторым для ФРС с начала марта – пару недель назад ключевая ставка была снижена с 1,5-1,75% до 1-1,25%. Кроме того, в своем сообщении ФРС отмечает негативное влияние вспышки коронавируса на экономику многих стран мира, в числе которых и Соединенные Штаты.

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Причем последствия пандемии, убеждена ФРС, продолжат влиять на экономическую активности и экономические перспективы. В ФРС подчеркнули, что стремятся обеспечить населению максимальную занятость и стабильные цены на товары. Еще одна цель – избежать роста инфляции.

Ключевая ставка будет оставаться на уровне 0,25%, поскольку ФРС считает: американская экономика преодолела последствия связанных с коронавирусом событий.

«Это замечательно для нашей страны», – заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции, приветствуя решение ФРС.

Как сообщает агентство экономической информации «Прайм», ранее Трамп неоднократно призывал снизить ключевую ставку. В прошлый четверг, 12 марта, из-за заявления Трампа о прекращении транспортного сообщения Америки с Европой из-за COVID-19 биржевые индексы США упали на 7,9-9,3%. Этот показатель стал худшим более чем за 30 лет – с 1987 года.

Между тем глава американского министерства финансов Стивен Мнучин заявил, что пандемия коронавируса нового типа не приведет к рецессии экономики США. Об этом сообщает телеканал ABC.

В ближайшее время американскую экономику ждет замедление, отметил Мнучин. При этом он выразил уверенность, что позднее в текущем году начнется экономический рост.

Руководитель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, комментируя снижение процентной ставки, что таким способом ФРС поддерживает экономику самих США и дает сигнал мировой экономике. «ФРС США действует на опережение. Это поддержка для экономики США, но и сигнал для всей мировой экономики. Задача — предотвратить мировую рецессию», — написал он в своем твиттере.

В начале марта, после первого весеннего понижения ключевой ставки, заместитель главы российского Минфина Алексей Моисеев также положительно оценил это решение. По его мнению, сокращение ставки — это «признание негативного влияния в том числе коронавируса на международную экономику».

Моисеев отметил, что такая мера поддержит экономический рост.

«Российская экономика является интегральной частью мировой. Поэтому чем лучше мировой экономике, тем лучше российской», — сказал Моисеев.

Регулирование ставки рефинансирования — один из главных инструментов американской ФРС. Ключевая ставка — это используемая банками США процентная ставка, которую они используют при предоставлении своих избыточных средств в кредит другим коммерческим банкам, которым резервов не хватает.

Экономика США — крупнейшая в мире, поэтому ее основные показатели, в числе которых и ключевая ставка ФРС, серьезно влияют на мировые валюты и биржевые индексы. При повышении ставки на «короткой дистанции» могут терять в цене валюты развивающихся стран — в их числе и Россия.

Эпидемия коронавируса началась 31 января. Незадолго до этого в многомиллионном городе Ухане, расположенном в китайской провинции Хубэй, произошла вспышка неизвестной пневмонии. Мегаполис до сих пор находится под карантином — из него нельзя выехать. По всему миру число зараженных составляет более 168 тыс. человек, вылечились от COVID-19 уже более 77,5 тыс. пациентов. Скончались от болезни 6500 человек.