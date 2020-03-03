Трамп одобрил: ФРС снизила ключевую ставку из-за коронавируса

Американский глава Дональд Трамп поддержал сокращение базовой процентной ставки, а также призвал Федеральную резервную систему (ФРС), которая выполняет функцию Центробанка страны, продолжить такую политику.

«ФРС снижает [ставку], однако она должна продолжать ослабление и, что самое главное, соответствовать другим странам-конкурентам. Мы играем не на равных условиях. Нечестно по отношению к США. Наконец-то пришло время ФРС выйти вперед. Больше послаблений и понижений!» — написал президент США на своей странице в Twitter.

As usual, Jay Powell and the Federal Reserve are slow to act. Germany and others are pumping money into their economies. Other Central Banks are much more aggressive. The U.S. should have, for all of the right reasons, the lowest Rate. We don't, putting us at a..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 2, 2020

Совет управляющих ФРС США понизил ключевую ставку с 1,5-1,75% до 1-1,25%. Такие меры были приняты из-за распространения коронавируса и падения фондовых рынков, сообщает пресс-служба американского регулятора.

«Коронавирус создает растущие риски для экономической активности», — отмечается в заявлении. В ведомстве обратили внимание, что основные элементы американской экономики «остаются сильными».

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Вместе с тем председатель федеральной резервной системы Джей Пауэлл подчеркнул, что «масштабы и стойкость общего воздействия на экономику остаются крайне неопределенными и ситуация остается нестабильной», передает телеканал CNBC.

Он отметил, что решение о снижении ставки было принято под негативным воздействием коронавируса на экономику. «Мы ослабили позицию денежно-кредитной политики, чтобы оказать дополнительную поддержку экономике», — сказал Пауэлл.

Шаг регулятора благоприятно воспринял не только глава государства Дональд Трамп, но и министр финансов Стив Мнучин: «Я приветствую ФРС в этом шаге».



Действия американского финрегулятора привели к тому, что нефтяные котировки резко подскочили. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле выросла на 5,19% до $53,27 к закрытию торгов на Московской бирже.

Вместе с тем со снижением ставки, которое провела ФРС, поднялись основные фондовые российские индексы. Индекс МосБиржи вырос на 2%, достигнув 2821,37 пунктов, индекс РТС повысился на 4,2% до 1358,03 пункта

Стоимость золота на Мосбирже выросла на 2,91% до $1 641,2 за тройскую унцию.

Вместе с тем доллар ослаб по отношению к рублю. К концу торгов в Москве за доллар давали 65,69 руб., что на 75 копеек меньше, чем на открытии. Курс евро снизился на 76 копеек до 73,26 руб.

О распространении нового типа коронавируса стало известно в декабре прошлого года. Очагом заражения стала китайская провинция Ухань. Вслед за этим коронавирус распространился по всему миру. Всего на вторник, 3 марта COVID-19 зафиксирован у 92 193 человек. Жертвами этого вируса стали 3131 человек, излечились 48313 человек.

При этом вспышка коронавируса привела к тому, что в конце февраля произошло снижение ключевых американских индексов. Этот спад стал крупнейшим с момента финансового кризиса 2008 года. «Распространение коронавируса создало новые проблемы и риски <...> Вспышка подрывает экономическую деятельность. Вирус и принимаемые меры по его сдерживанию в течение некоторого времени будут сказываться на экономической деятельности здесь [в США] и за рубежом», — отметил ранее председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам экстренного совещания.

Он уточнил, что распространение коронавируса особенно повлияло на туриндустрию. Кроме того, Пауэлл добавил, что в других отраслях, «которые полагаются на глобальные цепочки поставок», есть опасения в связи с тем, что COVID-19 продолжает поражать людей по всему миру. В связи с этим в ФРС пришли к выводу, что «риски для перспектив развития американской экономики существенно изменились», и решили смягчить процентную ставку.

Тем временем начали расти котировки акций в Гонконге. Произошло это на фоне стабилизации эпидемии коронавирусной инфекции в КНР. Так, данные о том, что число новых случаев заражения значительно снизилось, привели к тому, что на 127 пунктов поднялся индекс Hang Seng, то есть он вырос на 0,48%, достигнув 26419.

По мнению экспертов, рынки начинают оправляться от крупных потерь прошлой недели, которые были обусловлены паническими настроениями из-за новых случаев заражения и возникновения по всему миру очагов заболевания. Так, вирус начал активно распространяться среди жителей и туристов в Италии.