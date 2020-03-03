Трамп одобрил: ФРС снизила ключевую ставку из-за коронавируса

Американский глава Дональд Трамп поддержал сокращение базовой процентной ставки, а также призвал Федеральную резервную систему (ФРС), которая выполняет функцию Центробанка страны, продолжить такую политику.
«ФРС снижает [ставку], однако она должна продолжать ослабление и, что самое главное, соответствовать другим странам-конкурентам. Мы играем не на равных условиях. Нечестно по отношению к США. Наконец-то пришло время ФРС выйти вперед. Больше послаблений и понижений!» — написал президент США на своей странице в Twitter.
Совет управляющих ФРС США понизил ключевую ставку с 1,5-1,75% до 1-1,25%. Такие меры были приняты из-за распространения коронавируса и падения фондовых рынков, сообщает пресс-служба американского регулятора.
«Коронавирус создает растущие риски для экономической активности», — отмечается в заявлении. В ведомстве обратили внимание, что основные элементы американской экономики «остаются сильными».
Вместе с тем председатель федеральной резервной системы Джей Пауэлл подчеркнул, что «масштабы и стойкость общего воздействия на экономику остаются крайне неопределенными и ситуация остается нестабильной», передает телеканал CNBC.
Он отметил, что решение о снижении ставки было принято под негативным воздействием коронавируса на экономику. «Мы ослабили позицию денежно-кредитной политики, чтобы оказать дополнительную поддержку экономике», — сказал Пауэлл.
Шаг регулятора благоприятно воспринял не только глава государства Дональд Трамп, но и министр финансов Стив Мнучин: «Я приветствую ФРС в этом шаге».
Действия американского финрегулятора привели к тому, что нефтяные котировки резко подскочили. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле выросла на 5,19% до $53,27 к закрытию торгов на Московской бирже.
Вместе с тем со снижением ставки, которое провела ФРС, поднялись основные фондовые российские индексы. Индекс МосБиржи вырос на 2%, достигнув 2821,37 пунктов, индекс РТС повысился на 4,2% до 1358,03 пункта
Стоимость золота на Мосбирже выросла на 2,91% до $1 641,2 за тройскую унцию.
Вместе с тем доллар ослаб по отношению к рублю. К концу торгов в Москве за доллар давали 65,69 руб., что на 75 копеек меньше, чем на открытии. Курс евро снизился на 76 копеек до 73,26 руб.
О распространении нового типа коронавируса стало известно в декабре прошлого года. Очагом заражения стала китайская провинция Ухань. Вслед за этим коронавирус распространился по всему миру. Всего на вторник, 3 марта COVID-19 зафиксирован у 92 193 человек. Жертвами этого вируса стали 3131 человек, излечились 48313 человек.
При этом вспышка коронавируса привела к тому, что в конце февраля произошло снижение ключевых американских индексов. Этот спад стал крупнейшим с момента финансового кризиса 2008 года. «Распространение коронавируса создало новые проблемы и риски <...> Вспышка подрывает экономическую деятельность. Вирус и принимаемые меры по его сдерживанию в течение некоторого времени будут сказываться на экономической деятельности здесь [в США] и за рубежом», — отметил ранее председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам экстренного совещания.
Он уточнил, что распространение коронавируса особенно повлияло на туриндустрию. Кроме того, Пауэлл добавил, что в других отраслях, «которые полагаются на глобальные цепочки поставок», есть опасения в связи с тем, что COVID-19 продолжает поражать людей по всему миру. В связи с этим в ФРС пришли к выводу, что «риски для перспектив развития американской экономики существенно изменились», и решили смягчить процентную ставку.
Тем временем начали расти котировки акций в Гонконге. Произошло это на фоне стабилизации эпидемии коронавирусной инфекции в КНР. Так, данные о том, что число новых случаев заражения значительно снизилось, привели к тому, что на 127 пунктов поднялся индекс Hang Seng, то есть он вырос на 0,48%, достигнув 26419.
По мнению экспертов, рынки начинают оправляться от крупных потерь прошлой недели, которые были обусловлены паническими настроениями из-за новых случаев заражения и возникновения по всему миру очагов заболевания. Так, вирус начал активно распространяться среди жителей и туристов в Италии.