«Нарушили нормы ВТО»: украинские компании пожаловались на Россию

«Укртатнафта», «Укрнафта» и «Укргаздобыча» подали совместное заявление в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, в котором обвинили Россию в антиконкурентных действиях при поставках дизельного топлива и сжиженного газа.

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По мнению, компаний нарушены правила международной торговли.

Так, российским компаниям из бюджета компенсируют расходы, связанные с производством и экспортом нефтепродуктов. Это происходит через возврат акцизов и нарушает нормы Всемирной торговой организации.

«Благодаря субсидированию доля российских нефтепродуктов в общем импорте на рынке дизтоплива достигла 47%, по сжиженному газу — 55%, при этом существенно сократилась доля поставок из Белоруссии, Литвы, Польши. Украинские производители настаивают на компенсационных мероприятиях в виде пошлин субсидированного импорта по ставке 8,46%», — говорится в заявлении Киева.

В «Укртатнафта» также напомнили, что сокращение зависимости от поставок российских энергоносителей является одним из ключевых поручений правительства страны.

В начале января стало известно о том, что «Нафтогаз Украины» подает обновленные иски к России по крымским активам, а решение по нему ожидает в конце текущего года или в 2021 году. Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

«Мы подаем сейчас обновленные иски против России [в Международный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге] за потерю возможности использовать наше имущество в Крыму. И там большая сумма требований — $5 млрд без учета процентов. Но с процентами это уже больше $7 млрд», — сказал он в интервью Liga.net.

Полуостров вошел в состав России по итогам референдума, который прошел весной 2014 года. Однако в Киеве результаты голосования не признали.

В сентябре 2017 года «Нафтогаз» подал иск против РФ в Международный трибунал с требованием возместить убытки из-за потери активов в Крыму.

Интересно, что новый иск к России Украина подала после того, как в конце прошлого года добилась другой компенсации от Москвы — за недобор газа по контрактному принципу «бери или плати».

Выплаты Киеву в феврале 2018 года присудил Стокгольмский арбитраж, однако долгое время Украина не могла их получить. Но в конце прошлого года, после того как стороны согласовали новый транзитный договор на пять лет, Россия согласилась перечислить $2,9 млрд.

Украинский газовый монополист недавно рассказал, как планирует распорядиться этими деньгами. Компания рассчитывает вложить средства в области, которые смогут создать дополнительную экономическую ценность, рассказали в «Нафтогазе».

Прямые поставки российского газа на Украину прекратились в 2015 году. В ходе переговоров о новом контракте на транзит в ЕС Москва увязывала заключение соглашения с возможностью возобновления прямых поставок. Однако 30 декабря 2019-го стороны подписали контракт без упоминания продажи газа на Украину. Москва и Киев договорились обсудить этот вопрос позднее.

При этом бывший президент Украины Леонид Кучма считает, что экономика разваливается, а страна становится сырьевым придатком.

«Мы об экономике вообще забыли, мы разваливаемся начисто! Мы становимся сырьевым придатком. У нас металлургия осталась, химия, сельское хозяйство. Высоких технологических производств практически нет», — отметил он.

По словам Кучмы, «европейцы ставят страну на колени», а «конкретной помощи Украине» так и нет.

«Если мы будем бедными, как сегодня, мы никому не нужны! На 90% все зависит от нас самих. Не надо ходить по всему миру с протянутой рукой», — подчеркнул экс-глава государства.